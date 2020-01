Laufzeitfonds La Française Rendement Global 2025 knackt Milliardengrenze

Bereits zwei Jahre nach Auflage* erreicht der La Française Rendement Global 2025 Fonds 958 Millionen Euro (1,075 Milliarden US-Dollar) in Assets under Management. Der Laufzeitfonds verfügt über ein diversifiziertes globales Portfolio mit 160 hochverzinslichen Emittenten, die ein durchschnittliches Rating von B+ und eine durchschnittliche Nettorendite** von 3,48 % aufweisen. Der Fonds wird von Akram Gharbi, Thibault Chrapaty, Gabriel Crabos und Jaafar Ibaraghen gemanagt. La Française AM verwaltet derzeit ein Kreditvolumen von fast 8 Milliarden Euro.

La Française Rendement Global 2025, ein diskretionärer globaler High Yield-Fonds mit fester Laufzeit. Dieser Fonds profitiert von zwanzig Jahren und 2,3 Milliarden Euro Investmenterfahrung. Die Investmentstrategie ist darauf ausgerichtet, Zins- und Kreditrisiken zu minimieren und dennoch eine potenziell attraktive Rendite zu erzielen. Hinsichtlich des Kreditrisikos deckt das große Anlageuniversum ein breites Spektrum von Ländern und Emittenten ab, darunter auch Schwellenländer. La Française verfolgt einen selektiven Ansatz in einem Umfeld, in dem die Kreditqualität zwar weiterhin angemessen, die Auswahl aber aufgrund des potenziellen Ausfallanstiegs, insbesondere in zyklischen Branchen infolge des Handelskriegs und der weltweiten Konjunkturabschwächung, von entscheidender Bedeutung ist. Die Strategie ist eine Kombination aus Carry und Arbitrage im Falle neuer Marktchancen oder eines erhöhten Ausfallrisikos bei einem der im Portfolio gehaltenen Emittenten.

Fondsmanager Akram Gharbi ist der Ansicht, dass Investoren vor dem Hintergrund eines niedrigen Zinsumfelds kaum eine andere Alternative haben, als sich dynamischere Segmente wie z. B. Hochzinsanleihen anzusehen. „Mit Ausnahme eines Anstiegs der Zahlungsausfälle in den USA 2015/2016 infolge der Turbulenzen an den Öl- und Gasmärkten lag die weltweite Ausfallrate bei Hochzinsanleihen in den letzten 10 Jahren unter 3 % pro Jahr (Quelle: Bank of America Merrill Lynch). Hochzinsanleihen sind eine der wenigen Anlageklassen, die weiterhin eine attraktive relative Rendite bieten. Der relative Erfolg des Fonds, gemessen an den Nettozuflüssen, ist das Ergebnis der Kontinuität der Investmentstrategie im heutigen Niedrigzinsumfeld.“

Der Fonds steht dieses Jahr in Deutschland auch im Fokus des Vertriebsteams der La Française Asset Management GmbH. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite.

La Française Rendement Global 2025 bringt bestimmte Risiken mit sich, darunter das Risiko des Kapitalverlusts, das Zinsrisiko, das Ausfallrisiko der Emittenten von Schuldverschreibungen, usw.

*Der Teilfonds (La Française Rendement Global 2025) ist aus der Fusion mit dem Investmentfonds La Française Rendement Global 2025 hervorgegangen, der am 30. August 2017 mit identischer Strategie aufgelegt und am 5. Dezember 2018 absorbiert wurde.

(Dolphinvest)