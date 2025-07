LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management

Aufsichtsrat und Vorstand der LAIQON AG (LQAG) haben in der aktuellen Aufsichtsratssitzung wichtig Weichenstellungen zur Erhöhung der Profitabilität im Geschäftssegment Asset Management durch den massiven Ausbau der verwalteten AuM beschlossen.

Das weitere Wachstum im Asset Management erfolgt durch die Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH in einem Portfolio aus Publikums- und Spezialfonds.

Zur Umsetzung der Transaktion unterzeichnete der Vorstand der LAIQON AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine verbindliche Rahmenvereinbarung mit der Haron Holding S.A. sowie weiteren verbundenen Gesellschaften. Gegenstand der Vereinbarung ist die Übernahme des Portfoliomanagements der Publikums- und Spezialfonds von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH sowie der Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG.

Die Transaktion umfasst im Einzelnen

Den Erwerb der Portfoliomanagementrechte an 4 Teilfonds der luxemburgischen MF SICAV,

In separater Transaktion die geplante Übernahme der Portfoliomanagementmandate für aktuell 9 Spezialfonds im Wege eines Asset Deals,

Sowie den Erwerb von 100 % der Anteile an der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG im Wege eines Share-Deals.

Der wirtschaftliche Übergang der Managementvergütungen ist zum 1. August 2025 vorgesehen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Umsetzung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen, insbesondere durch die CSSF (Luxemburg) und die FINMA (Schweiz), sowie der Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaften für die Spezialmandate.

Zur Transaktion Luca Pesarini, Mehrheitseigner der Asset Manager Ethenea und MainFirst: „Ich freue mich sehr, dass wir mit LAIQON eine Top-Adresse und erfahrenen Asset Manager für unser Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team gefunden haben. In der Umsetzung meiner langfristigen Unternehmensstruktur ist mir die Sicherstellung der langjährigen Betreuung unserer Kunden sehr wichtig. Deshalb unterstütze und begrüße ich den Übergang des Teams auf die LAIQON ausdrücklich.“

Langjähriges MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team wechselt zu LAIQON

Mit der Transaktion wechselt das bisherige vierköpfige MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team zu LAIQON. Das langjährige Team ist mit seinem Fokus auf globalen Growth-Aktien und Multi Asset-Investitionen nachhaltig im Wettbewerb etabliert.

Aktuell wird ein Portfolio von rund 2,5 Mrd. EUR AuM, davon rund 1,0 Mrd. EUR in vier Publikumsfonds und rund 1,5 Mrd. EUR in neun Aktien-, Renten- und Multi Asset-Spezialfonds für institutionelle Mandanten verwaltet. Die Spezialfonds setzen dabei wesentlich die Strategien der Publikumsfonds um.

Das neue Team schließt mit seiner fokussierten Investmentstrategie eine Angebotslücke im Asset Management von LAIQON. Die Zielgruppenansprache sowohl von Wholesale- und Retailkunden als auch institutionellen Mandanten wird dadurch erweitert.

Zudem wird der Vertrieb des LAIQON-Konzerns in der DACH-Region und in weiteren europäischen Ländern verstärkt. Neben der geplanten Expansion in die Schweiz eröffnet das Produktportfolio der Publikumsfonds neue Vertriebskanäle in weitere europäische Länder. Weitere Vertriebspartner befinden sich bereits in Benelux, Frankreich, Italien, Spanien. Ziel des LAIQON-Konzerns ist es, ab 2026 diese Märkte verstärkt vertrieblich mit der LAIQON Solutions GmbH zu bearbeiten.

Expansion in die Schweiz durch Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG mit FINMA Lizenz

Die Transaktion ermöglicht die Expansion des LAIQON-Konzerns in den Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt, dessen Anlagevolumen im Jahr 2025 rund 5,07 Bio. EUR(e) betragen soll.

LAIQON erwirbt dafür 100 % der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG. Der Schweizer Vermögensverwalter hält eine Erlaubnis für die Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Mit dem zukünftigen Standort in Zürich sollen insbesondere Neukunden bei Schweizer Vermögensverwaltern und Banken gewonnen werden, die Lösungen der NextGen Wealth Plattform von LAIQON nachfragen.

Full Year Effekt im Umsatz von rund 14,0 Mio. EUR(e) steigert Profitabilität

Die Transaktion führt zu einer deutlichen Erhöhung der Umsatzerlöse des LAIQON-Konzerns. Aus den Management-Vergütungen des übernommenen Portfolios aus Publikums- und Spezialfonds wird ein Full Year Effekt auf die Umsatzerlöse in Höhe von rund 14,0 Mio. EUR(e) brutto erwartet (LAIQON 31.12.2024: 31,0 Mio. EUR brutto).

Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG, führt aus: „Die Transaktion beschleunigt die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie GROWTH 25 und führt uns bereits in 2025 auf bis zu 11,5 Mrd. EUR Assets under Management. Neben unserem organischen Wachstumstreiber Digital Wealth mit LAIC soll auch das Segment Asset Management mit einer sehr guten Cost-Income-Ratio das Wachstum beschleunigen.

Damit erreichen wir eine deutliche Profitabilitätssteigerung durch weitere ca. 14,0 Mio. EUR Umsatzanstieg auf Volljahresbasis bei gering steigender Kostenbasis. Das neue Spezialisten Team mit klarem Fokus auf globale Growth-Aktien und Multi Asset-Investments ergänzt unser Angebot im Segment Asset Management perfekt. Durch den neuen Standort in Zürich und umfangreiche Vertriebspartner im europäischen Umfeld starten wir damit auch mit der geplanten europäischen Expansion von LAIQON. Wir setzen weiterhin auf die Kompetenz von IQ neben der AI, so wie es unser Firmenname sagt.“

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus Teilen der Umsatzerlöse der übernommenen Assets. Daneben ist zur Teilfinanzierung die Begebung einer prospektfreien Unternehmensanleihe 2025/30 mit einer Laufzeit von fünf Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu 10 Mio. EUR bei professionellen Investoren vorgesehen. Der Kupon beträgt 5,5 Prozent p. a. Damit und mit Teilen des operativen Cash-Flows der erworbenen Assets werden die Kaufpreisraten erbracht. Eine Kapitalmaßnahme mit neuer Aktienbildung ist nicht vorgesehen.

Guidance GROWTH 25 wird auf 10,0 – 11,5 Mrd. EUR AuM(e) angehoben

Die am 10. März 2025 bestätigte bisherige Guidance des LAIQON-Konzerns eines organischen Anstiegs der AuM auf 8-10 Mrd. EUR(e) wird jetzt auf 10,0-11,5 Mrd. EUR AuM(e) in 2025 angehoben. Hierzu sollen neben dem gestarteten Kooperationsprodukt „WertAnlage“ von Union Investment und LAIC und dem massiven Ausbau der AuM im Asset Management durch das neu angebundene Investment Team die Umsetzung weiterer konzernweiter Projekte im 2. Hj. 2025 in allen operativen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns beitragen.

Die AuM-Ziele sollen im 2. Hj. 2025 um eine Umsatz- und Ergebnisprognose ergänzt werden, um der Profitabilitätssteigerung Rechnung zu tragen und die Transparenz bezüglich der operativen Geschäftssegmente des LAIQON-Konzerns zu erhöhen.

AuM-Anstieg vor Übernahme auf 6,8 Mrd. EUR im 1. Hj. 2025 (+4,6 %)

Die AuM des LAIQON-Konzerns stiegen in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth zum 30. Juni 2025 in einem sehr volatilen Kapitalmarktumfeld um weitere 0,3 Mrd. EUR auf rund 6,8 Mrd. EUR (31.12.2024: 6,5 Mrd. EUR). Dies entspricht einer Wachstumsrate von rund 4,6 %. Durch weiteren AuM Zufluss direkt nach dem Stichtag steigerten sich die AuM bereits am 1. Juli 2025 aktuell auf über 7,0 Mrd. EUR.

CEO-Webcast am Donnerstag, 10. Juli 2025

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die LAIQON AG am Donnerstag, 10. Juli 2025 um 11:00 Uhr MESZ einen Webcast abhalten. CEO Dipl.-Ing. Achim Plate wird die Transaktion erläutern und ein Projektupdate geben. Der Webcast wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zur Anmeldung hier