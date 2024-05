La Française Systematic ETF Portfolio Global: Innovative Machine-Learning-Steuerung eingeführt

Von der bereits für institutionelle Investoren erfolgreich eingesetzten Steuerungskomponente können nun auch mit dem Dachfonds Privatanleger profitieren. Die bewährte quantitative Investmentstrategie auf Basis von Verhaltensökonomie und Momentum wurde um die Verwendung modernster Methoden des maschinellen Lernens (ML) ergänzt.

ML-Modelle bieten völlig neue Einblicke in die Erfassung und Auswertung der Kapitalmarkt-Daten. Viele wirtschaftliche Beziehungen sind hoch komplex und nicht linear. Jedoch sind gerade ML-Methoden in der Lage solche Zusammenhänge umfassender zu modellieren.

Darüber hinaus können sie dynamischer auf Veränderungen der Datenlage reagieren. Dr. Denisa Čumova, Head of Portfolio Management and Quantitative Research bei La Française Systematic Asset Management, erklärt: „Unser Ansatz umfasst eine breite Datengrundlage als Informationsquelle unter der Annahme, dass nicht alle Informationen bereits in den Wertpapierpreisen enthalten und relevant gewichtet sind. Unter Verwendung modernster Machine-Learning-Methoden kann unser Ansatz komplexe Zusammenhänge am Kapitalmarkt modellieren und die wesentlichen Faktoren für die Steuerung der Investitionsquote ermitteln.“

Mit der aktiven Steuerung der Aktienquote sollte die Investmentstrategie nicht nur eine relativ gute Partizipation an Trendphasen, sondern auch eine Absicherung bei fallenden Kursen bieten. In sehr guten Marktphasen kann die Aktienquote auf maximal 120 % erhöht und in einem schwierigen Marktumfeld bis auf minimal 40 % reduziert werden.

Darüber hinaus ist auch Dekarbonisierung eine wichtige Komponente der Investmentstrategie. Ausgehend von der Ländergewichtung eines globalen Aktienindexes passt La Française Systematic Asset Management diese über eine Makro- sowie Mikro-Klimaanalyse an. Die Makro-Klimaanalyse bewertet die Auswirkung des Klimawandels auf die jeweiligen Länder sowie deren Maßnahmen zur Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und der Investitionen in erneuerbare Energien.

Der aktiv gemanagte Dachfonds investiert in ein diversifiziertes Universum von börsengehandelten Investmentfonds (ETFs). Das Zielportfolio des ETF Portfolio Global besteht in der Regel aus 15 bis 20 ETFs, deren Zusammenstellung quartalsweise überprüft und angepasst wird.

Mit diesem breit aufgestellten Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

Hauptrisiken: Kapitalverlust-, Aktien-, Währungs-, Volatilitäts-, Finanz-, Derivate-, Liquiditäts-, Small-Cap- und Schwellenländerrisiko sowie das Risiko, das sich aus einem Überengagement ergibt.

