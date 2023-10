La Française legt FINANCIAL BONDS 2027 auf

Neben Banken zielt der Fonds aber auch auf Versicherungsgesellschaften, Immobilien und Finanzdienstleistungen. Der Fonds ist nach Artikel 8 der SFDR eingestuft und kann sowohl von Privatanlegern als auch von professionellen Investoren gezeichnet werden.

„Anleger sollten bedenken, dass der Finanzsektor trotz der Turbulenzen in der ersten Jahreshälfte unserer Ansicht nach über gute und stabile Fundamentaldaten verfügt. Nach der Krise von 2008 hat sich der Bankensektor zu einem der am stärksten regulierten Wirtschaftszweige Europas entwickelt und unterliegt einer strengen Aufsicht. Wir sind davon überzeugt, dass der Finanzsektor zahlreiche Eigenschaften bietet, die von Investoren geschätzt werden: günstigere Bewertungen, einen stabilen Regulierungsrahmen, der die zugrundeliegenden Risiken berücksichtigt, und – obwohl das investierte Kapital nicht garantiert ist – ein attraktives Risiko-Rendite-Profil“, betont Jérémie Boudinet, Head of Investment Grade Credit bei La Française AM, einer Multi-Expertise-Asset-Management-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von 45 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2023)

Anlageziel des LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 ist das Erreichen einer Nettorendite, die während des empfohlenen Anlagezeitraums vom Auflegungsdatum des Fonds bis zum 31. Dezember 2027 über der Wertentwicklung der vom französischen Staat begebenen und auf EUR lautenden Anleihen mit Fälligkeit 2027 (OAT 2,75 % mit Fälligkeit am 25. Oktober 2027 – ISIN-Code FR0011317783) liegt. Dies soll durch Investitionen in ein nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewähltes Emittentenportfolio erfolgen. Die Anlagestrategie ist diskretionär. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wertpapiere (das Währungsrisiko wird systematisch abgesichert), die ein Rating von Investment Grade (bis zu 100 Prozent) oder High Yield (bis zu 50 Prozent) haben.

Die Wertpapiere können von privaten oder öffentlichen Einrichtungen (max. 20 %), hauptsächlich in OECD-Ländern, emittiert werden. Diese Anlagestrategie zielt auf eine maximale Diversifizierung des Portfolios (nach Rating, Nachrangigkeit, Emittententyp und geografischer Region) über rund 90 finanziell solide Mainstream- und Nischenemittenten ab.