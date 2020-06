Künstliche Intelligenz fürs eigene Research: Blockchain Spezialist Postera Capital übernimmt Sentiment-Analytics Start-up Augmento

2018 begann das Berliner Fintech Augmento mit der Entwicklung des Krypto-Analysetools, womit es schnell zu einem bedeutenden Player in der Alternative Data Industry wurde. Mit der Übernahme stärkt Postera Capital seine Position als Pionier in der Kryptoberatung als auch sein Investmentvehikel Postera Fund – Crypto I, der erste EU-regulierte Kryptofonds.

Augmento verfügt über die fortschrittlichsten Prognosefähigkeiten der Branche. Durch diesen Zugang erweitert Postera sein Dienstleistungsportfolio und unterstützt die Weiterentwicklung seiner quantitativen Anlagestrategien. „Augmento hat eine einzigartige KI-Lösung entwickelt, die quantitative Daten darüber liefert, was im kollektiven Bewusstsein des Kryptomarktes geschieht. Augmento wird uns dabei unterstützen, unsere Strategien mit Hilfe von Echtzeit-Marktsentiments noch weiter zu optimieren“, so Nicolas Biagosch, Partner von Postera Capital.

Die neue KI-Technologie identifiziert mittels Algorithmen Emotionen und Diskussionsthemen aus Online-Nachrichten und den sozialen Medien. Die daraus gewonnen Erkenntnisse geben Anlegern einen fundierten Einblick in Marktbewegungen – dadurch lassen sich bessere, datengestützte Entscheidungen treffen.

„Wir konnten zeigen, dass die Psychologie der Crowd einen enormen Einfluss auf Crypto Märkte hat und es wurde klar, dass sich dies auch in Zukunft nicht ändern wird. Emotionen wie Angst oder Euphorie in Echtzeit zu quantifizieren, hilft Investoren, bessere Strategien zu entwickeln und Risiken zu reduzieren,” erklärt Michael Baumgartner, CEO und Mitgründer von Augmento.

Das Interesse von institutionellen Anlageportfolios an Kryptoassets steigt massiv. Diese zunehmende Integration der jungen Assetklasse in die Portfolios professioneller Investoren sorgt auch dafür, dass die Nachfrage nach Erkenntnissen, die aus alternativen Daten generiert werden, stark steigt. Augmentos KI-basierte Analyse von Stimmungsdaten aus dem Kryptomarkt ergänzt daher Postera Capitals fundiertes Wissen über Kryptomärkte perfekt. Die Software von Augmento wird vollständig in Postera Capitals proprietäres Technologie Repertoire integriert. Mit dem neuen Analysetool verbessert der Anlagespezialist seine erstklassige Beratung im Bereich Blockchain und baut sein Investmentvehikel Postera Fund – Crypto I noch stärker aus.

Augmentos Gründerteam bestehend aus Michael Baumgartner, Bijan Farsijani & Oliver Spragg nimmt Advisory-Rollen bei Postera an.

(Postera Capital)