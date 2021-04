Kooperation weiter gestärkt: RWS überträgt Management beider RWS-Dachfonds an DJE

Die DJE Kapital AG (DJE) übernimmt ab sofort das aktive Management der Dachfonds RWS-ERTRAG (ISIN DE0009763375) und RWS-DYNAMIK (ISIN DE0009763334) der RWS Vermögensplanung AG (RWS). Der unabhängige Vermögensverwalter setzt dabei die bewährten Investmentstrategien der Dachfonds fort. Der RWS-DYNAMIK investiert weiterhin weltweit in Aktienfonds aus Industrie- und Schwellenländern, während der RWS-ERTRAG weiterhin überwiegend in weltweiten Renten- und Geldmarktfonds investiert sein wird. Schwerpunkt sind neben Publikumsfonds auch ETFs. Zudem werden Opportunitäten im Wachstumsbereich genutzt.

Darüber hinaus werden die RWS-Dachfonds künftig stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. Ziel ist es, beide Fonds gemäß Artikel 8 der ESG-Offenlegungsverordnung (SFDR) zu klassifizieren. Verantwortlich für die Titelauswahl und Anlagestrategie der Fonds ist bei DJE Analyst und Fondsmanager Marc Worbach. Bereits im Januar 2020 hat DJE das Fondsmanagement des RWS-Aktienfonds (ISIN DE0009763300) übernommen und im herausfordernden Corona-Jahr per 31.12.2020 eine Rendite von 7,8 Prozent* erzielt.

RWS-Vorstandschef Jörg Christian Hickmann sagt: „Wir freuen uns sehr, dass DJE als einer der renommierten und unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands neben dem RWS-Aktienfonds nun auch unsere beiden Dachfonds managt. Unsere Vertriebspartner sind von der Kompetenz und Erfahrung des Hauses DJE überzeugt. Daher haben wir uns entschieden, unsere Kooperation nun weiter zu intensivieren. Beide Häuser stehen seit Jahrzehnten für ein solides und anlegerorientiertes Handeln mit hoher Marktexpertise – wir pflegen also eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagestrategien kontinuierlich, daher möchten wir die RWS-Fonds nach und nach immer stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten.“

Thorsten Schrieber, DJE-Vorstandsmitglied und verantwortlich für Vertrieb, Marketing und PR, sagt: „Wir sind stolz auf die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der RWS und freuen uns sehr, dass die RWS auf unser Kapitalmarkt-Knowhow setzt. Wir passen gut zum langfristigen Qualitätsanspruch der RWS. Wir setzen auf eine umfassende Analyse der Märkte und Unternehmen, um eine verlässliche Performance für unsere Kunden zu erzielen. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Qualität der Einzeltitel sowie die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 macht die RWS aus Hannover die Idee des Investmentsparens für die breite Bevölkerung zugänglich. Als eine der ersten Vertriebsgesellschaften in Deutschland haben die Hannoveraner vor 20 Jahren mit dem Bankhaus Metzler den RWS-DYNAMIK initiiert. Der RWS-ERTRAG folgte dann im Jahre 2005. Die RWS-Dachfonds sind in den Versicherungsprodukten Basler, Gothaer, Helvetia, HDI, Nürnberger und Volkswohlbund integriert und Alleinstellungsmerkmal der RWS AG. Die Verwaltung der Fonds erfolgt weiterhin durch die Metzler Asset Management; Depotbank ist das Privatbankhaus Metzler in Frankfurt.

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

(RWS Vermögensplanung AG)