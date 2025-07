KI gehört als strukturelles Investmentthema in jede zukunftsgerichtete Anlagestrategie

„KI ist keine Plattform oder ein einfaches Produktivitätswerkzeug. KI ist die Technologie hinter anderen Technologien, eine Basistechnologie, die andere Innovationen erst möglich macht“, schreibt Brice Prunas, Portfoliomanager des ODDO BHF Artificial Intelligence, in einem aktuellen Marktkommentar. Das mache KI nicht nur zu einem mächtigen Motor des Wandels, sondern auch zu einem strukturellen Investmentthema.

Nicht zu spät für den Einstieg

Prunas zufolge sind wir erst am Anfang dieser Entwicklung: Vergleicht man KI mit der Stadt Paris, befinden wir uns aktuell im Zeitalter des Baron Haussmann, der Ende des 19. Jahrhunderts die großen Boulevards anlegen ließ, die heute das Stadtbild prägen. Das Fundament wird gelegt, doch die Gebäude werden gerade erst bezogen.“ Anders gesagt: Erste KI-Anwendungen bei Microsoft, Google und anderen Anbietern wachsen insbesondere mithilfe von Nvidia rasant. „Entscheidend war zu sehen, dass die Nachfrage von den Menschen ausgeht“, betont Prunas. Mit 500 Million aktiven Nutzern pro Monat seien Anwendungen wie ChatGPT längst Teil des Alltags geworden – und zeigten, dass Monetarisierung funktioniert. „Es keineswegs zu spät, in das Thema zu investieren. In einigen Aspekten geht es jetzt erst los.“

Breite Wirkung in allen Lebensbereichen

Der Fondsmanager hebt vier zentrale Bereiche hervor, in denen KI als struktureller Treiber wirkt. KI wird Bildung und Betreuung – insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen – neu definieren, etwa durch humanoide Roboter. Großes Potential gebe es auch in der Medizin. „Durch Durchbrüche wie AlphaFold – Googles KI-System, das die Struktur von 200 Millionen Proteinen bestimmen kann und als Technologie hinter dem Chemie-Nobelpreis von 2024 steht – in Kombination mit Genomsequenzierung und synthetischer Biologie entsteht eine neue Ära der personalisierten Medizin, die unsere Lebenszeit bei guter Gesundheit verlängern kann“, erklärt Prunas. In der Wissenschaft werde KI das Verständnis der Welt auf zellulärer Ebene revolutionieren – mit Anwendungen, deren Ausmaß wir heute noch kaum abschätzen können. Makroökonomisch gesehen bietet KI durch die Substitution des Produktionsfaktors Arbeit durch Kapital einen großen Hebel zur Steigerung von Produktivität, Wertschöpfung und in der Folge für die Aktienmarktentwicklung.

Physische KI vor dem Durchbruch

Seit dem Durchbruch generativer KI Ende 2022 und dem Aufkommen von „Reasoning Models“ Anfang 2025 steht nun der nächste Entwicklungsschritt bevor: physische KI. „In den kommenden Jahren könnten Drohnen, autonome Fahrzeuge und humanoide Roboter zunehmend in unseren Alltag Einzug halten“, ist der Portfoliomanager von ODDO BHF AM überzeugt. In den nächsten 5-10 Jahren sei ein weiterer Meilenstein zu erwarten – medizinische und wissenschaftliche KI, durch die Verschmelzung von KI mit Biotechnologie und Genforschung.

Bleiben die USA bei KI führend?

Dank ihrer Innovationskraft und der investorenfreundlichen Kultur kommen Anleger im Bereich KI nicht an den USA vorbei. Doch auch Japan, Europa und Lateinamerika bieten Prunas zufolge interessante Anlagemöglichkeiten. Bemerkenswert ist das Comeback Chinas. Mit enormen Datenmengen, staatlicher Unterstützung und mehr als der Hälfte aller KI-Forscher weltweit spielt China eine zunehmend relevante Rolle – insbesondere im Bereich der physischen KI. „Investitionen in chinesische Aktien verlangen jedoch eine höhere Risikoprämie.

Entscheidend ist es, langfristige Themen zu identifizieren, die durch die staatliche Fünfjahresplanung gestützt werden – etwa Alterung der Bevölkerung, Energiewende oder der Aufbau globaler Technologieführer“, erläutert der Fondsmanager. „So lassen sich Unternehmen finden, deren Fundamentaldaten mit westlichen Wettbewerbern mithalten können – bei oft deutlich günstigeren Bewertungen.“

Bewertungen vernünftig

„KI ist kein kurzfristiger Hype, sondern eine zivilisatorische Umwälzung. Doch mit dieser bemerkenswerten Technologie kommen nicht nur Chancen, sondern auch beispiellose Risiken“, fasst Prunas zusammen. Dennoch, mit ihrem Potenzial, Medizin, Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft zu transformieren, sollte KI als strukturelles Investmentthema in jeder zukunftsgerichteten Anlagestrategie berücksichtigt werden. Angesichts der starken Wachstumsperspektiven hält Prunas auch die Bewertungen für vernünftig.