Karlsberg: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2024/2029

Die neue Anleihe 2024/2029 stieß sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet. Dementsprechend wurde das Emissionsvolumen im Rahmen der Privatplatzierung um 5 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 55 Mio. Euro erhöht und der jährliche Zinssatz am unteren Ende der Zinsspanne bei 6,00 Prozent p.a. festgelegt.

Das Angebot der Karlsberg Brauerei GmbH war dreigeteilt, bestehend aus einem Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2020/2025 inklusive Mehrerwerbsoption, einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung.

Von der Altanleihe 2020/2025 wurden rund 46 Prozent zum Umtausch angeboten. Trotz der mehr als deutlichen Überzeichnung konnte das zum Umtausch eingereichte Volumen nahezu zur Hälfte zugeteilt werden. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption konnten jedoch nicht berücksichtigt werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 9.000 Euro wurden mit 1.000 Euro zugeteilt, Zeichnungen ab 10.000 Euro wurden jeweils mit 2.000 Euro zugeteilt.

Ausgabe- und Valutatag ist der 02. Mai 2024. An diesem Tag erfolgt die reguläre Einbeziehung der Anleihe 2024/2029 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board). Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 22. April 2024 ermöglicht. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen im Nordic ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.

“Wir freuen uns über das große Interesse unserer bestehenden sowie neuen Investoren und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen”, sagt Christian Weber, CEO der Karlsberg Gruppe. CFO Martin Adam ergänzt: “Mit der erfolgreichen Platzierung unserer vierten Anleihe haben wir uns durch das Nordic Bond-Format auch einen neuen internationalen Investorenkreis erschlossen und damit unsere Position am Kapitalmarkt weiter gestärkt.“

Der Nettoemissionserlös der Karlsberg-Anleihe 2024/2029 nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden nicht zum Umtausch eingereichten Anleihe 2020/2025. Hierzu wird die Karlsberg Brauerei GmbH in den nächsten Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits im Rahmen dieser Transaktion umgetauschten Anleihe 2020/2025 vornehmen. Der darüberhinausgehende Teil des Nettoemissionserlöses dient der weiteren Finanzierung der Unternehmenstätigkeit, insbesondere der Investition in technische Anlagen sowie dem Markenauftritt.