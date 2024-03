KanAm Grund Group mit Wachstums-Strategie 2030

Dank seiner konservativen und vorausschauenden Unternehmenspolitik kann sich der international tätige Immobilienspezialist im schwierigen Marktumfeld weiter behaupten. Die Assets under Management betrugen zum Jahresende rund 7 Milliarden Euro. Davon stammen 80 Prozent von institutionellen Investoren. Im Fokus stehen derzeit gezielte Asset Management- und Nachhaltigkeits-Maßnahmen, begleitet von weiterhin hohen Vermietungsleistungen.

Ihre langjährige Expertise in den Segmenten Büro, Logistik und Development hat die KanAm Grund Group darüber hinaus um weitere Produkte und Dienstleistungen erweitert. Zudem konnten in der aktuellen Marktphase weitere antizyklische Investitionsmöglichkeiten für Investoren ergriffen werden.

Marktsituation für Ankäufe nutzen – Neue Asset Management-Mandate gewinnen

Als deutsches Unternehmen mit einer paneuropäischen Immobilienplattform mit Standorten inFrankfurt am Main, München, Luxemburg, London, Madrid, Paris und Atlantaumfasst die Investorenbasis der KanAm Grund Group sowohl deutsche als auch ausländische Investoren. Der Anlagefokus liegt derzeit auf Büro-, Logistik- und Developmentobjekten in Deutschland, Europa und Nordamerika. In diesen Märkten hat der Immobilienexperte über sein lokales Management einen exzellenten Zugang zu attraktiven Objekten.

So konnte die KanAm Grund Group unter anderemim Oktober 2023 im Rahmen eines institutionellen Mandats ein Logistikobjekt in Walsrode in Norddeutschland erwerben.

Auf einem rund 9 Hektar großen Grundstück mit rund 60.000 Quadratmeter Grundfläche soll dort ein Waren- und Dienstleistungszentrum mit mehreren Gebäudeabschnitten für einen Mieter der öffentlichen Hand entstehen. Anfang dieses Jahres hat die KanAm Grund Group darüber hinaus für einen ihrer Immobilien-Spezialfonds das Objekt „AGAPES“ in Villeneuve d’Ascq, im Großraum Lille, mit einer Gesamtfläche von 9.000 Quadratmetern erworben. Langfristiger Mieter ist die Agapes-Gruppe, die im Besitz der Familie Mulliez ist.

Die Transaktionen zeigen einmal mehr, dass der Immobilienspezialist auch in einem herausforderndem Marktumfeld in der Lage ist, erstklassige Objekte zu selektieren und zu erwerben.

Das langjährige Know-how und die Investitionsvorteile über lokale Präsenzen werden von Investoren entsprechend honoriert. Im ersten Quartal 2024 konnte die KanAm Grund Group bereits zwei neue Mandate seitens institutioneller Investoren gewinnen.

Gezielte Asset Management- und ESG-Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung des Objektbestands

Im Zuge der erhöhten Asset Management-Aktivitäten werden gezielte Refurbishmentmaßnahmen bei verschiedenen Objekten umgesetzt. Dadurch wird einerseits deren Energieeffizienz erhöht, andererseits wird die Aussicht auf steigende Mieteinkünfte optimiert. Ziel der KanAm Grund Group ist es, die Immobilien nachhaltig attraktiv für bestehende und neue Mieter zu machen, um diese langfristig daran zu binden. Zuletzt hat die KanAm Grund Group dabei besondere Erfolge mit höchsten DGNB Platin-Zertifizierungen für Bestandgebäude erzielt.

Umfassende ESG-Dienstleistungen für institutionelle Investoren

Der europäische Immobilienspezialist ist seit über einer Dekade im Bereich Nachhaltigkeit aktiv und zählt zu den Immobilien-Asset Managern, die in den letzten Jahren ein besonderes Nachhaltigkeits-Know-how aufgebaut haben. Davon profitieren auch die Anleger. Mit der Erweiterung ihrer Leistungspalette um „Green Real Estate Solutions“ bietet die KanAm Grund Group innovative und 360 Grad umfassende Nachhaltigkeitsdienstleistungen für institutionelle Anleger an.

Ausblick und Ziele

Für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 ist die KanAm Grund Group vorsichtig optimistisch.

Der Großteil der deutschen und ausländischen institutionellen Investoren ist nach wie vor zurückhaltend, wenn auch Immobilieninvestments mit besonderen Renditeanforderungen wieder geprüft werden. Eine Belebung des europäischen Immobilienmarktes ist für die zweite Hälfte 2024 bzw. 2025 zu erwarten. Die Aussicht auf Zinssenkungen wird die Investmentmärkte mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederbeleben. Mietwachstumspotential ist in zahlreichen Segmenten des Immobilienmarktes vorhanden. Dabei spielen Lage und Qualität der Objekte eine wichtige Rolle.

Mittelfristig gesehen will die KanAm Grund Group ihre Marktpositionierung weiter stärken und die Assets under Management entsprechend steigern.

Über ihre paneuropäische Plattform und regionale Netzwerke in den wichtigsten europäischen Märkten sollen Investmentmöglichkeiten in Büroimmobilien sowie in den Segmenten Logistik, Development und Wohnen realisiert werden. Entsprechende Produkte wie ein „Europäischer Wohnimmobilienfonds“ sowie ein „ECO-Fonds“ mit Fokus auf Wertschöpfung durch Refurbishments sind entwickelt und für die Startphase vorbereitet.

„Unsere vorausschauende Unternehmenspolitik zielt darauf ab, zum Zeitpunkt des Aufschwunges an den Märkten sofort, diversifiziert und großvolumig agieren zu können. Mit einem überzeugenden Leistungs- und Produktspektrum wollen wir die Bedürfnisse und Ziele unserer Anleger optimal bedienen. Die Weichen sind gestellt, um langfristig wettbewerbsfähig und entsprechend gut aufgestellt zu sein für die Zukunft“, sagt Olivier Catusse.