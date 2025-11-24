Kai Jennert wird neuer CEO von Lazard Asset Management in Deutschland und Österreich

Jennert, der 2011 zu Lazard kam, ist derzeit stellvertretender CEO von LAMD und Mitglied der Geschäftsführung. In seiner neuen Rolle als CEO wird er zudem dem Verwaltungsrat der Lazard Asset Management Schweiz AG beitreten und damit seine Führungsverantwortung innerhalb der DACH-Region weiter ausbauen. Die Region stellt für Lazard eine bedeutende Wachstumschance dar.

Diese Ernennung unterstreicht das Engagement von Lazard, seine Kunden in der Region bestmöglich zu betreuen und maßgeschneiderte Anlagelösungen für ihre Bedürfnisse bereitzustellen. Sie spiegelt zugleich das Vertrauen des Unternehmens in Jennerts Fähigkeiten wider, den Mehrwert für die Kunden weiter zu steigern und das Wachstum des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz voranzutreiben. „Kai Jennerts Führungsqualitäten und sein tiefes Verständnis unseres Geschäfts machen ihn zur idealen Besetzung, um unsere Kundenbeziehungen weiter zu vertiefen und unseren Erfolg konsequent voranzutreiben“, sagt Andreas Hübner.

Jennerts Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Andreas Hübner nach mehr als 26 Jahren bei Lazard auf seinen Rückzug aus der CEO-Funktion vorbereitet. Hübner wird das Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin als Chairman und Senior Advisor begleiten, wobei er sich auf Kundenbeziehungen und die Weiterentwicklung des Geschäfts konzentrieren wird.

Im Verlauf seiner Amtszeit spielte Hübner eine entscheidende Rolle für das Wachstum von Lazard Asset Management in Kontinentaleuropa. Er leitete die Eröffnung der Büros in Spanien und Belgien und stärkte die Präsenz des Unternehmens in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Unter seiner Verantwortung konnte Lazard seine Reichweite erweitern und den Service für Kunden in ganz Europa weiter verbessern.