John Korter neuer Head of European Sales bei LFDE

In seiner neuen Position soll Korter die Entwicklung des Europageschäfts vorantreiben, das aktuell für rund 16 Prozent des von LFDE verwalteten Vermögens steht (ohne Frankreich). Dieses Ziel ist zudem von strategischer Priorität für LBP AM und stützt sich insbesondere auf die von LFDE seit rund zehn Jahren in neun europäischen Ländern entwickelten Plattformen (Deutschland, Österreich, Beneluxländer, Schweiz, Italien, Spanien und Portugal).

Die neue Unternehmensgruppe strebt eine Position als führender europäischer Anbieter in der aktiven Vermögensverwaltung mit mehreren Spezialisierungen sowie in der nachhaltigen Finanzwirtschaft an. Ende Dezember 2023 belief sich ihr konsolidiertes Vermögen auf 67,8 Milliarden Euro.

John Korter begann seine Karriere 1995 als Devisenhändler bei der Société Générale Luxembourg. Er sammelte umfangreiche Erfahrungen auf dem deutschen, österreichischen, Schweizer und luxemburgischen Markt, insbesondere bei Carmignac Gestion Luxembourg (2005 bis 2012) und anschließend bei Ethenea (2012 bis 2018). Im Jahr 2018 startet er als Country Manager für Deutschland und Österreich bei LFDE. John Korter ist Deutsch-Belgier und verfügt über Abschlüsse der Universität Trier und der EM Strasbourg Business School.

„Die Schaffung der Position des Head of European Sales ist Ausdruck unserer ehrgeizigen Ziele. Die Beschleunigung unserer internationalen Entwicklung steht im Zentrum unserer gemeinsamen Strategie mit LBP AM. Dank unseres Produktangebots, das sich nun über zahlreiche börsennotierte und nicht notierte Assetklassen erstreckt, können wir die Bedürfnisse verschiedener europäischer Kundentypen erfüllen. Wir sind überzeugt, dass die Erfahrung von John Korter auf dem europäischen Markt hierbei von entscheidender Bedeutung sein wird“, sagt Olivier de Berranger, CEO von LFDE.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. LFDE hat ihr Know-how in den Bereichen Small und Mid Caps, nachhaltige Investments und thematische Anlagestrategien in den vergangenen Jahren erfolgreich exportiert. Die umfangreiche Produktpalette der neuen LFDE ergänzt diese Expertise insbesondere in Bezug auf Kreditmärkte und Sachwerte. Unsere Strategie wird sich zunächst auf die deutschsprachigen Länder, Belgien und Luxemburg sowie Spanien und Italien konzentrieren“, sagt John Korter, Head of European Sales von LFDE.