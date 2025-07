Janus Henderson legt US Transformational Growth Equity ETF (JTXX) für Nicht-US-Anleger auf

Der JTXX investiert in ein aktiv verwaltetes, High-Conviction-Portfolio von hauptsächlich US-amerikanischen Unternehmen, die von nachhaltigen, die Gesellschaft verändernden Trends profitieren – darunter künstliche Intelligenz, Deglobalisierung, Innovationen im Gesundheitswesen, Digitalisierung und die Migration zur Cloud. Bei der Zusammenstellung des Portfolios zielen die Manager darauf ab, Unternehmen mit langfristigen Wachstumsmerkmalen, disruptiveren „Blue-Sky“-Chancen oder unterbewertete Unternehmen zu identifizieren, die sich in einem veränderten Lebenszyklus befinden. Der ETF hält in der Regel 20 bis 25 Aktien, wobei die ganz großen Unternehmen generell gemieden werden.

Nick Schommer sagt: „Unser Ziel ist es, die Wachstumschancen von morgen zu nutzen und nicht die Gewinner von gestern. Wir glauben, dass Anleger das Risiko unterschätzen, das eine extreme Konzentration in passiven Fonds verursacht, die rückwärtsgerichteten Indizes folgen und Fundamentaldaten nicht berücksichtigen. Unser aktiver Ansatz bietet eine durchdachte Diversifizierung über die 5-10 Unternehmen hinaus, die den Index derzeit dominieren.“

Die Portfoliomanager verfolgen einen Bottom-up-Ansatz und wählen Aktien auf Grundlage einer umfassenden fundamentalen Bewertung ihrer Wettbewerbsvorteile aus. In einem Markt, in dem die durchschnittliche Haltedauer stark gesunken ist, konzentriert sich das Team auf zukünftige Gewinnstärke und nicht auf kurzfristige Volatilität.

Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group bei Janus Henderson Investors, sagt: „Janus Henderson ist Vorreiter bei Innovationen im Bereich aktiver ETFs, und wir nutzen unsere langjährige Erfahrung im aktiven Investieren, um differenzierte Lösungen für die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden anzubieten.

JTXX bietet ein differenziertes Exposure für wachstumsorientierte Anleger oder solche, die traditionelle Kernallokationen ergänzen und diversifizieren möchten.“

Dies ist die jüngste Ergänzung des aktiven ETF-Angebots von Janus Henderson für Anleger außerhalb der USA und insgesamt die siebte, nachdem das Unternehmen eine Reihe strategischer Produkteinführungen vorgenommen hat, die auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. In diesem Jahr hat das Unternehmen bereits mehrere Produkte aufgelegt, darunter den EUR AAA CLO ETF im Januar , den USD AAA CLO ETF im März , den Mortgage-Backed Securities ETF im Mai und einen Euro Short Duration ETF im Juni .