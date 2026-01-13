Janus Henderson erweitert Angebot mit globalem Investment-Grade-CLO-UCITS Image

Der Fonds wird von John Kerschner, Global Head of Securitised Products, zusammen mit Denis Struc, Ian Bettney und Jessica Shill, Portfoliomanagern des Securitised-Teams, verwaltet. Das Team mit Sitz in Europa und den USA verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz im Bereich CLO-Investments und verwaltet weltweit CLO-Assets in Höhe von 34,6 Milliarden US-Dollar[1]. Das Team nutzt das Know-how der Verbriefungs- und Kreditspezialisten des Unternehmens.

Der Janus Henderson Global IG CLO Active Core bietet Floating-Rate-Exposure in Investment-Grade-CLOs mit Ratings von AAA bis BBB-. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wertpapieren mit BBB-Rating, um das Einkommenspotenzial zu steigern. Der Fonds strebt langfristige Erträge durch Einkommens- und Kapitalwachstum an und kann je nach relativem Wert in europäische und US-amerikanische CLOs investieren.

Der Fonds bietet Zugang zum umfangreichen und wachsenden Markt für Investment-Grade-CLOs mit einem Volumen von rund 545 Milliarden US-Dollar an US-amerikanischen und europäischen CLOs, die den regulatorischen Anforderungen der EU entsprechen[2].

„Globale Investment-Grade-CLOs bieten eine attraktive Kombination aus Einkommen, Bonität und Diversifizierung“, so John Kerschner, Global Head of Securitized Products bei Janus Henderson. „Sie bieten in der Regel höhere Renditen als festverzinsliche Instrumente mit ähnlichem Rating. In der Vergangenheit haben sie sich als äußerst krisenfest erwiesen: Seit 2010[3] gab es keine Ausfälle bei US-amerikanischen oder europäischen BBB-Tranchen. In den letzten zehn Jahren haben BBB-CLOs dank ihres geringeren idiosynkratischen Risikos eine stärkere Performance erzielt als High-Yield-Anleihen und Darlehen.

Als weltweit führender Anbieter von CLOs sind wir davon überzeugt, dass wir durch unsere strenge Due Diligence und unseren sorgfältigen Portfolioaufbau wettbewerbsfähige risikobereinigte Erträge erzielen können.“

„Wir freuen uns sehr, das Angebot an CLO-UCITS-Produkten für Anleger zu erweitern“, sagte Ignacio De La Maza, Leiter der EMEA & LatAm Client Group bei Janus Henderson. „Die Portfoliomanager des Fonds verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich CLO-Investments, und unsere proprietären Tools und Systeme bieten einen Einblick in CLO-Sicherheiten und den relativen Wert, den Marktdatenanbieter nicht bieten können. Wir glauben, dass Investment-Grade-CLOs mit ihrer variablen Zinsstruktur, ihrer geringen Volatilität und ihrer geringen Korrelation zu herkömmlichen Märkten eine attraktive Option für Kunden darstellen, die nach Diversifizierung suchen.“

Janus Henderson verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich verbriefter Anlagen weltweit und beschäftigt ein spezialisiertes Team aus zehn Portfoliomanagern und elf Analysten für verbriefte Anlagen. Zusammen verwalten sie ein Vermögen von insgesamt über 65 Milliarden US-Dollar[4], wobei CLOs mehr als die Hälfte der verbrieften Assets des Unternehmens ausmachen.