Jamestown 32 erwirbt Shopping Center Fountain Oaks in Atlanta

Dies ist die erste Investition für den Vermietungsfonds, der in hochwertige Einzelhandels-, Büro- und Mietwohnobjekte in den wichtigsten Metropolen der USA investiert.

„Fountain Oaks ist ein Nahversorgungszentrum, dessen Mieter überwiegend Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs anbieten. Unsere Anleger haben mit dieser Investition die Möglichkeit, an einem wertbeständigen Shoppingcenter in attraktiver Lage mit hoher Vermietungsquote und Wertsteigerungspotenzial zu partizipieren.

Zudem haben sich diese Shoppingcenter als besonders krisenresistent erwiesen, da sie den Knotenpunkt des lokalen Einzelhandels bilden“, sagt Jamestown-Geschäftsführer Fabian Spindler. „Mit dem Erwerb von Fountain Oaks haben wir die Preiskorrektur auf dem US-Immobilienmarkt genutzt und die Immobilie zu einem attraktiven Kaufpreis erwerben können“, ergänzt Spindler.

Das Shopping Center mit rund 15.000 Quadratmeter Mietfläche befindet sich in Sandy Springs, Georgia, einem der – mit einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von 200.000 US-Dollar – kaufkräftigsten und wohlhabendsten Vororte von Atlanta. Ankermieter ist Kroger, die größte Lebensmittel-Supermarktkette und der drittgrößte Einzelhändler in den USA. Jamestown plant eine Reihe von wertsteigernden Maßnahmen, um die Aufenthaltsqualität und den Mietermix zu verbessern. So soll insbesondere der Gastronomiebereich attraktiver gestaltet und die Grünflächen aufgewertet werden. Für das Investitionsobjekt sind rund 30 Millionen US-Dollar Fondseigenkapital vorgesehen.

Jamestown prognostiziert für das Shoppingcenter Fountain Oaks unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttung von 4 Prozent und Verkaufsrückflüssen von 136 Prozent nach zehn Jahren Gesamtrückflüsse von 176 Prozent über den gesamten Investitionszeitraum, bezogen auf das anteilige Fondseigenkapital ohne Ausgabeaufschlag.

In Kürze wird Jamestown einen weiteren Objektankauf für Jamestown 32 bekannt geben. Der Fonds hat bereits mehr als 90 Millionen US-Dollar Eigenkapital bei deutschen Privatanlegern eingesammelt und steht bis spätestens Ende des Jahres zur Zeichnung offen.

