J.P. Morgan Asset Management zum zweiten Mal in Folge als „Fondsgesellschaft des Jahres“ ausgezeichnet

Wie bereits im letzten Jahr darf sich J.P. Morgan Asset Management 2022 über die renommierte Auszeichnung als „Fondsgesellschaft des Jahres“ freuen. Der Finanzen Verlag mit den Publikationen €uro, €uro am Sonntag und Börse Online vergibt den begehrten „Goldenen Bullen“ an die Fondsgesellschaft, deren Produktpalette mit der höchsten Qualität überzeugen kann. Dazu wird der Durchschnitt aller Fonds, die mit einer €uro FondsNote bewertet sind, ermittelt. Die 68 Fonds von J.P. Morgan Asset Management, die für die diesjährige Wertung berücksichtigt wurden, erzielten im Schnitt die Fonds-Note 2,50. Dies konnte kein anderer großer Vermögensverwalter in der Kategorie mit mehr als 30 Fondsprodukten toppen. Besonders erfreulich ist, dass die Durchschnittsnote des Vorjahres (2,62) sogar noch einmal verbessert werden konnte.

Zudem wurden zahlreiche Publikumsfonds von J.P. Morgan Asset Management mit insgesamt 66 €uro-FundAwards ausgezeichnet. Diese werden den besten Fonds der vergangenen ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre verliehen. Basis für diese Auswertung ist das Fonds-Universum der Zeitschrift €uro, die Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen bewertet hat. Stichtag für die Auswertung ist der 31. Dezember 2021. „Wir freuen uns sehr über die Wiederholung dieser etablierten Auszeichnung und damit der erneuten Bestätigung unserer Fondsqualität“, so Christoph Bergweiler, Chairman von JPMorgan Asset Management Europe S.à.r.l in Luxemburg. „Die zahlreichen Auszeichnungen belegen, wie sinnvoll aktives Management und gute Researchqualität sind, um mittel- bis langfristig nachhaltigen Mehrwert für Anleger zu bieten.“ Angesichts anhaltend niedriger Zinsen und steigender Inflation wird laut Bergweiler ein aktiver Mehrertrag („Alpha“) immer wichtiger. „Und so arbeiten wir mit unseren erfahrenen Managementteams und über die verschiedenen Investmentplattformen hinweg rund um den Globus mit großem Engagement weiter daran, Anlagelösungen für die unterschiedlichen Anforderungen privater und institutioneller Anleger anzubieten.“

(J.P. Morgan Asset Management)