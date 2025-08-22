J.P. Morgan AM erweitert die aktive „Research Enhanced Index“-ETF-Palette um ein Angebot für Aktien aus Indien

J.P. Morgan Asset Management ergänzt das Angebot für aktive ETFs und bietet einen weiteren Portfolio-Baustein der Research-Enhanced-Index-Reihe an: Der JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (Ticker: JRIN) notiert an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange. JRIN ermöglicht es, gezielt in den indischen Aktienmarkt zu investieren und strebt dabei an, langfristig den MSCI India 10/40 Index zu übertreffen.

Die beiden Fondsmanagerinnen Lina Nassar und Sonal Tanna nutzen für den JPM India REI Equity Active UCITS ETF den seit 30 Jahren bewährten Research-Enhanced-Index-Investmentprozess von J.P. Morgan Asset Management. Der aktive, Bottom-up-getriebene Prozess basiert auf dem umfassenden Research der globalen Analystenplattform mit mehr als 50 spezialisierten Research-Analysten für Schwellenländer-Aktien. Diese Erkenntnisse ermöglichen es dem Investmentteam, in einem aktiven Selektionsprozess diejenigen Unternehmen überzugewichten, die im Laufe der Zeit eine Outperformance erzielen sollten, während überbewertete Titel untergewichtet werden können. JRIN wird eine Gesamtkostenquote (TER) von 40 Basispunkten haben.

„Wir freuen uns, mit JRIN einen weiteren aktiven REI-Baustein anzubieten und damit Anlegerinnen und Anlegern einen einfachen Zugang zu der sich dynamisch entwickelnden indischen Wirtschaft zu ermöglichen. Inzwischen bieten wir 14 aktive Aktien-ETFs in dieser größten aktiven ETF-Familie an, die von unserem mehr als drei Jahrzehnte etablierten fundamentalen Research-Prozess profitiert, und in der inzwischen 28 Milliarden US-Dollar verwaltet werden,“ betont Travis Spence, Global Head of ETFs bei J.P. Morgan Asset Management.

Weitere Informationen zum Angebot der aktiven ETFs von J.P. Morgan Asset Management sind einschließlich der Risikoprofile hier zu finden.

