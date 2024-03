Investment in Indien: Jupiter India Select L

Eine Investition in Indien ist derzeit attraktiv, da das Land ein beeindruckendes Wachstumspotenzial aufweist. Indien gilt als eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und bietet Investoren Zugang zu einem dynamischen Markt mit einer großen und zunehmend wohlhabenden Bevölkerung. Indienfonds wie der Jupiter India Select L bieten eine Möglichkeit, in dieses Wachstum zu investieren, indem sie in Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und einem vielversprechenden Wachstumsausblick im indischen Markt investieren.

Mit einer wachsenden Mittelschicht und steigendem Konsumverhalten bieten indische Unternehmen ein attraktives Potenzial für langfristige Investitionen. Durch Diversifizierung und professionelle Fondsverwaltung können Indienfonds Anlegern die Möglichkeit bieten, von den Chancen des indischen Marktes zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu streuen. Der Jupiter India Select L ist ein Teilfonds der SICAV The Jupiter Global Fund, der in Luxemburg gegründet wurde. Das Hauptziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die entweder in Indien ansässig sind oder einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort verfolgen.

Der Jupiter India Select L kann auch in Unternehmen investieren, die in anderen südasiatischen Ländern wie Pakistan, Bangladesch und Sri Lanka tätig sind. Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI India Index, der als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung verwendet wird. Der Jupiter India Select L strebt ein Portfolio von Unternehmen aus verschiedenen Branchen an, die von den wirtschaftlichen Chancen und dem Wachstumspotenzial in der Region profitieren. Seit Jahresbeginn zeigt der Jupiter India Select L bereits einen Zuwachs von 10,18 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 92,59 Prozent und über zehn Jahre bei 277,38 Prozent (Stand 15.03.2024). Das Fondsvermögen ist momentan zu 92,72 Prozent in Aktien sowie zu 7,28 Prozent in liquiden Mitteln investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 87,42 Prozent in Indien angelegt. Die Top-Branchen des Jupiter India Select L sind mit 18,77 Prozent Finanzen, 17,21 Prozent Konsumgüter und 13,85 Prozent Energie. Zu den Top-Holdings zählen Godfrey Phillips India, Bharat Petroleum und die Indian Oil Corporation. Bei Banken und Sparkassen kann der Jupiter India Select L mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 24.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten", ergänzt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dies haben wir schon mehrfach mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Bester Vermittler – Fonds' bewiesen."