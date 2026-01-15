Investitionen in Europa – ETF-Anleger zieht es in die Heimat!

In den letzten Jahren bevorzugten die ETF-Investoren in Europa neben global anlegenden Aktien ETFs, insbesondere Produkte, die in den USA investierten. Gleichzeitg verzeichneten ETFs, die ihren Anlageschwerpunkt in der Eurozone oder allgemeiner in Europa hatten, eher niedrige Mittelzuflüsse oder sogar Mittelabflüsse.

Dieses Verhalten der Investoren war nachvollziehbar. Denn während die USA eine starke wirtschaftliche Entwicklung vorweisen konnten, hinkte Europa den Wachstumserwartungen hinterher. Dennoch gab es auch in Europa Aktien, die mit der Wertentwicklung der „Glorreichen Sieben“-USAktien (Magnificent 7) mithalten konnten.

Die gute Wertentwicklung der unter dem Begriff GRANOLAS zusammengefassten Aktien wurde jedoch von den europäischen Investoren weitestgehend übersehen. Dies lag zumindest zum Teil an der fehlenden Berichterstattung über diese Aktien. Denn während die „Glorreichen 7“ seit Sommer 2024 fast täglich Schlagzeilen machten, schafften es deren europäische Pendants nur selten in die Medien.

Mit den Diskussionen um mögliche (Straf-) Zölle durch die Trump-Administration in den USA hat sich dieser Trend gedreht. Während ETFs, die in den USA investieren, bis Dezember 2024 hohe Mittelzuflüsse verzeichneten, sind diese während des ersten Quartals 2025 stark zurückgegangen. Im Gegensatz dazu verzeichnen ETFs, die in Europa investieren, seit Januar 2025 deutliche Mittelzuflüsse. Zwar verzeichnen ETFs, die in den USA investieren, auch immer noch Mittelzuflüsse, aber auf einem deutlich niedrigerem Niveau als zuvor.

Mit der schnellen Erholung der amerikanischen Aktienmärkte von den Kurseinbrüchen nach den Ankündigungen der neuen Zölle scheint auch das Vertrauen der europäischen Investoren in US-Aktien zurückgekehrt zu sein, denn im dritten Quartal haben sich die Mittelzuflüsse wieder normalisiert. Dies ist aber anders als in den Vorjahren nicht zulasten der europäischen Aktien gegangen. Denn europäische Aktien konnten bisher in jedem Monat des Jahres 2025 Mittelzuflüsse verzeichnen.

Somit sind Investitionen in Europa bei den ETF-Investoren der Investmenttrend des Jahres 2025.

DETLEF GLOW