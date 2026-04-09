Investieren 2026: Politisches Umfeld, niedrige Zinsen und nachhaltige Dividenden im Fokus

Die globale Finanzlandschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und die Reduzierung der US-Abhängigkeit prägen die europäische Wirtschaft. Gleichzeitig treiben umfangreiche Investitionsprogramme und strukturelle Reformen in Europa die Kapitalmärkte voran. In diesem Umfeld bleiben die Zinssätze moderat, während Inflation und niedrige Realzinsen die reale Kaufkraft belasten. Klassische Sparformen und Anleihen bieten kaum noch attraktive Renditen, sodass stabile Dividenden, Sachwerte und nachhaltige Investments zunehmend in den Fokus langfristig orientierter Anleger rücken.

1. Ampega DividendePlus – monatliche Ausschüttungen und verlässliches Dividendeneinkommen

Der Ampega DividendePlus Aktienfonds, ab dem 1. April 2026 monatlich ausschüttend, richtet sich an Anleger, die neben Kapitalwachstum eine regelmäßige Einkommensquelle suchen. Der Fonds investiert in Qualitätsaktien von Unternehmen, die kontinuierlich Dividenden zahlen und diese über Jahre hinweg steigern.

• Rendite und Wachstum: Die Dividendenrendite liegt aktuell bei rund 3,9 %, das jährliche Dividendenwachstum beträgt etwa 8 %. Historische Daten zeigen, dass Dividenden der Haupttreiber langfristiger Performance sind, während reine Timing- Strategien deutlich weniger zuverlässig sind.

• Nachhaltigkeit: Das Portfolio orientiert sich an ESG-Kriterien und ist Artikel- 8-konform nach der EU-Offenlegungsverordnung.

• Sicherheit und Kontinuität: Durch strenge Selektionskriterien – stabile Ausschüttungen, hoher Free Cashflow, niedrige Payout Ratio und geringe Verschuldung – zielt der Fonds darauf ab, auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen verlässliche Erträge zu liefern.

Dieser Fonds eignet sich besonders für Anleger, die ein monatliches Einkommen wünschen und gleichzeitig von langfristigem Dividendenwachstum profitieren möchten.

2. terrAssisi Aktien Europa – konservatives Qualitätswachstum mit Verantwortung

Der terrAssisi Aktien Europa Fonds (P- und I-Tranche, Auflage 02.02.2026, ISIN DE000A419Y60/DE000A419Y78) ist auf europäische Qualitätsunternehmen ausgerichtet, die profitabel, solide bilanziert und langfristig wachstumsstark sind.

• Investitionslogik: Fokus auf konservatives Qualitätswachstum statt kurzfristigem Renditestress. Ziel ist die Streuung des Risikos in einem global stark US dominierten Markt.

• Diversifikation: Reduzierung der Abhängigkeit von US-Tech und KI-Giganten, gleichzeitig Nutzung struktureller Investitionsprogramme in Europa.

• Rendite & Verantwortung: Der Fonds kombiniert langfristiges Kapitalwachstum mit werteorientiertem Investment in Zusammenarbeit mit FRANZISKANER HELFEN, sodass Anleger sowohl finanzielle als auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können.

terrAssisi Europa eignet sich für Investoren, die langfristige Wertsteigerung suchen, ihr Portfolio diversifizieren und auf europäische Qualitätsunternehmen setzen möchten.

3. Altersvorsorgedepot 2027 – nachhaltige Vorsorge in herausforderndem Umfeld

Die Reform der privaten steuerlich geförderten Altersvorsorge schreitet voran. Mit dem Ampega Altersvorsorgedepot zum 01.01.2027 wird es eine renditeorientierte

Vorsorgemöglichkeit geben.

• Langfristiger Vermögensaufbau: Nutzung von Qualitätsaktien mit stabilen Dividenden als Schutz gegen Realzinsverluste.

• Risikominimierung: Diversifiziertes Portfolio, das auf stabile, wachsende Unternehmen setzt und staatliche Altersvorsorgesysteme sinnvoll ergänzt.

• Nachhaltigkeit: ESG-Kriterien werden konsequent umgesetzt, sodass Kapitalaufbau und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbunden werden.

Dieses Depot eignet sich für Anleger, die eine verlässliche Altersvorsorge mit nachhaltigem Wachstum kombinieren möchten, um langfristig Kaufkraft und Lebensstandard zu sichern.

FAZIT FÜR INVESTOREN 2026

In einem politisch und wirtschaftlich herausfordernden Umfeld bieten die drei vorgestellten Lösungen klare Vorteile:

1. Ampega DividendePlus – regelmäßiges Einkommen durch Dividenden.

2. terrAssisi Europa – konservatives Qualitätswachstum und strategische Diversifikation in europäische Aktien.

3. Altersvorsorgedepot 2027 – langfristige, nachhaltige Vorsorge mit Schutz gegen niedrige Realzinsen.

Sie kombinieren stabile Erträge, langfristiges Wachstum und verantwortungsbewusstes Investieren und sind darauf ausgerichtet, Anlegern in Zeiten niedriger Realzinsen und geopolitischer Unsicherheiten ein robustes Fundament für den Vermögensaufbau zu bieten.

AMPEGA

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.ampega.de