Invest in Visions erweitert Geschäftsführung

Der Diplom-Kaufmann ist bereits seit Oktober 2019 als Chief Operating Officer beim Unternehmen tätig und konzentriert sich auf operative Themen. Er verfügt über rund 20 Jahre Berufserfahrung in der Banken- und Finanzbranche, davon mehrere Jahre in Leitungs- und Führungspositionen. In seiner Laufbahn betreute er verschiedene Schwerpunkte wie Risikomanagement, Portfoliorisikomanagement, Projekt- und Prozessmanagement, Vertrags- und Auslagerungs-Management sowie diverse regulatorische und Audit-Themen. Mit seiner Ernennung zum Geschäftsführer unterstreicht das Unternehmen die zunehmende Bedeutung regulatorischer und operationeller Anforderungen.

Edda Schröder freut sich: „Lars Siebert hat in den letzten Jahren wesentlich zur operativen Stabilität und Verbesserung unserer internen Prozesse beigetragen. Wir sind froh, dass er seine Verantwortung mit dieser Position erweitert.“

Lars Siebert über seine neue Rolle: „Ich möchte weiterhin dazu beitragen, die Vision und Strategie von Invest in Visions erfolgreich umzusetzen und weiter zu stärken. Vor allem die Tatsache, dass wir als Impact Investor Menschen in den Entwicklungsländern helfen und wir zu einer gerechteren Welt beitragen motiviert mich, gemeinsam mit dem Team unser Unternehmen zukunftsorientiert kontinuierlich auszubauen.“

2022 hat Invest in Visions für die von ihr verwalteten Fonds den Erwerb von neuen Darlehen in Höhe von 316,4 Mio. Euro gegen insgesamt 99 (Mikro-)Finanzinstitute in 33 Ländern durchgeführt. Damit wurden 620.738 Endkreditnehmer:innen erreicht, die durch Mikrokredite eine Chance auf eine bessere Zukunft erhalten sollen.

(Invest in Visions)