Institutioneller Fonds der BVT veräußert US-Apartmentanlage

BVT Residential – Millyard, Hartford (© BVT) Trotz der Herausforderungen durch Pandemieeffekte, steigende Zinsen und eine zwischenzeitliche Überschwemmung des Projekts während der Bauphase konnte die Projektentwicklung in einem Zeitraum von nur 28 Monaten – von Juli 2022 bis November 2024 – erfolgreich abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Bauphase gelang die zügige Vermietung der Immobilie. Die Wohnanlage konnte nun zu einem Gesamtpreis von rund 98 Millionen US-Dollar an einen institutionellen Investor veräußert werden. Damit konnte ein sehr gutes Ergebnis für die Anleger mit einem Gesamtrückfluss aus diesem Projekt von 131 Prozent* erzielt werden. Dies entspricht einer Projektrendite von rund 10,2 Prozent p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals (vor Steuern bzw. vor Quellensteuereinbehalt).* Mit diesem Verkauf sowie dem erfolgreichen Exit des Projekts Aventon Huntington in Virginia im Januar erzielt BVT im ersten Quartal 2026 bereits ein Transaktionsvolumen im

US-Residential-Bereich von rund 250 Millionen US-Dollar. „Auch diese Transaktion zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltig unsere lokale Expertise und Partnerschaften wirken. ‚Millyard‘ befindet sich in einem wachstumsstarken Vorort von Hartford, der Landeshauptstadt von Connecticut, und verfügt über eine hervorragender Verkehrsanbindung. Der erfolgreiche Verkauf der Wohnanlage in einem noch schwierigen US-Transaktionsmarkt unterstreicht einmal mehr die langjährige Marktstärke der BVT in den USA und die Qualität unserer Residential USA Serie. Das ist gerade im 50. Jahr unserer US-Marktpräsenz eine schöne Bestätigung unserer Arbeit“, erklärt Martin Stoß, Geschäftsführer der BVT Holding GmbH & Co. KG und Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien USA. „Weitere Projektverkäufe sind bereits in Vorbereitung