Infografik: Nachfrage nach veganen Lebensmitteln steigt um bis zu 268 %, börsennotierte Hersteller mit hohen Kursgewinnen

Erst der Anfang: Umsatz mit veganen Produkten und in-vitro-Fleisch werde sich Studien zufolge vervielfachen

Während der Corona-Krise kletterte die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln in den USA um bis zu 268 Prozent nach oben. Auch in Deutschland steigt der Anteil derer, die zu fleischlosen Produkten greifen, stark an, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. Hersteller veganer und vegetarischer Nahrungsmittel zählen zu den großen Gewinnern auf dem Börsenparkett.

In der Bundesrepublik geben inzwischen 55 Prozent der Deutschen an, weniger Fleisch konsumieren zu wollen. Dass jene ihren Worten auch Taten folgen lassen, zeigt ein Blick auf die erzielten Umsätze: zwischen der 10. und 22. Kalenderwoche erzielten die Lebensmittelgeschäfte in Deutschland 59 Prozent höhere Umsätze mit veganen Produkten, als noch im Vorjahreszeitraum. Bei vegetarischen Produkten schlägt das Plus mit 39 Prozent zu Buche.

Studien zufolge ist das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Wie die Infografik aufzeigt, könnten bis zum Jahr 2040 rund 60 Prozent der Fleischprodukte durch pflanzliche Alternativen ersetzt worden sein. Doch bereits heute befinden sich die börsennotierten Hersteller pflanzlicher Produkte im Aufwind. Der Börsenwert von Beyond Meat legte seit Jahresbeginn um 64,1 Prozent zu. Auch Bio Gaia entwickelte sich mit einem Plus von 21,5 Prozent positiv. Im selben Zeitraum büßte der Dow Jones 6,5 Prozent an Notierung ein.

„Immer mehr vertreten die Auffassung, dass die Lebensmittelindustrie vor einem fundamentalen Wandel steht“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Selbst klassische Fleischbetriebe diversifizieren inzwischen stärker und nehmen vegetarische und vegane Lebensmittel in ihr Produktsortiment auf. Investoren eröffnen sich durch die Entwicklung attraktive Anlagechancen“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken zum Teilen & Einbetten:

https://block-builders.de/nachfrage-nach-veganen-lebensmitteln-steigt-um-bis-zu-268-boersennotierte-hersteller-mit-hohen-kursgewinnen/

(Block-Builders.de)