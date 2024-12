IMMAC 126. Renditefonds platziert

Die IMMAC Immobilienfonds GmbH gibt die vollständige Platzierung des „IMMAC 126. Renditefonds – Residenzen Bad Rothenfelde“ bekannt. DerFonds investiert in zwei Pflegeeinrichtungen im niedersächsischen Kurort Bad Rothenfelde: das Pflegezentrum „Residenz am Salzbach“ mit 48 Pflegeplätzen in Einzelzimmern und die Servicewohnanlage „Seniorenresidenz Hasselmann“ mit 57 Servicewohnungen.

Beide Einrichtungen befinden sich in zentraler Lage und wurden kontinuierlich instandgehalten. Pächterin ist die Blomberg Klinik GmbH, ein Unternehmen der HasselmannGruppe, die seit über 30 Jahren im Gesundheitswesen vor Ort tätig ist und beide Objekte bereits vor dem Erwerb durch die IMMAC group erfolgreich betrieben hat.Der Spezial-AIF hat eine Laufzeit von 15 Jahren mit einer prognostizierten Ausschüttung von 4,75 % p.a. Das Investitionsvolumen beträgt 11,23 Millionen Euro mit einem Eigenkapital von 6,6 Millionen Euro. Die Mindestbeteiligung für eine Zeichnung beträgt 200.000 Euro.

„Die erfolgreiche Platzierung des 126. Renditefonds unterstreicht das Vertrauen unserer Anleger in nachhaltige Investitionen im Healthcare-Sektor“, erklärt Florian M. Bormann,Geschäftsführer der IMMAC Immobilienfonds GmbH. „Mit diesem Fonds stärken wir das Engagement von IMMAC für hochwertige Pflegeimmobilien und bieten unseren Investorenattraktive Beteiligungsmöglichkeiten.“