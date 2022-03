Im Fokus: Klimawandel

Das 2017 gegründete europäische Engagement- Netzwerk Shareholders for Change (SfC) hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Firmen, Staaten und Organisationen dazu zu bewegen, ihre soziale und ökologische Bilanz zu verbessern.

Die 13 Mitglieder des Netzwerks mit einem verwalteten Vermögen von über 30 Milliarden Euro haben im vergangenen Jahr 105 Unternehmen, ein Land und einen Staatsfonds kontaktiert. Die Erfolgsquote kann sich dabei sehen lassen: Unter allen Aktivitäten wie Anfragen, Beiträgen in Konferenzen und Aktionärsversammlungen und Resolutionen in den Bereichen Klimawandel, Menschenrechte und Steuertransparenz wurden nur zwei Prozent als „nicht erfolgreich abgeschlossen“ bewertet; 2020 hatte SfC die Quote der nicht-kooperativen Unternehmen noch mit 11,6 Prozent angegeben.

In diesem Jahr habe ein Drittel der Unternehmen die geforderten Maßnahmen ergriffen oder sich dazu verpflichtet, sie unter Angabe eines genauen Zeitplans umzusetzen. In 71 Prozent der Fälle ist man noch im Gespräch. Zu den größten Erfolgen zählte die SfC die schriftliche Zusicherung der namibischen Regierung, der internationalen Biowaffenkonvention beizutreten. Nestlé konnte dazu bewegt werden, seine Strategie zur Erreichung des Ziels „Netto- Null-Emissionen bis 2050“ den Aktionären zur Abstimmung vorzulegen. So ein „Say on climate“ kann auf der Tagesordnung von Hauptversammlungen vom Unternehmen selbst oder von seinen Aktionären eingebracht werden, um die Aktionäre jährlich über die Klimapolitik des Unternehmens abstimmen zu lassen. Dagegen hatten sich der Öl- und Gaskonzern Eni sowie H&M geweigert, eine „Say on Climate“-Abstimmung auf die Tagesordnung ihrer Jahreshauptversammlung zu setzen.

Insgesamt widmeten sich 37 Prozent der Aktivitäten der SfC dem Thema Klima/ Umwelt, 25 Prozent der ESG, 24 Prozent den Menschenrechten, weitere sechs Prozent entfielen auf Steuern, fünf Prozent auf Waffen. Angesprochen wurden dabei Unternehmen aus den Bereichen Bank/Finanzwesen (29 %), Energie (19 %), Konsumgüter (14 %) und Technologie (13 %).

