Igneo Infrastructure Partners schließt EDIF III mit 5,3 Mrd. Euro über der Obergrenze

Im Rahmen dieser Finanzierungsrunde, die am 30. Oktober 2025 abgeschlossen wurde, hat der Fonds Zusagen von 60 führenden globalen institutionellen Investoren erhalten, darunter erste Investoren für den europäischen Fonds aus den Vereinigten Staaten über einen öffentlichen Pensionsfonds sowie erste Investoren aus Taiwan und Singapur.

Igneo verzeichnete eine Reinvestitionsquote von 110 Prozent (bezogen auf das zugesagte Kapital) durch Investoren, die bereits in die Vorgängerfonds von EDIF III investiert waren. Etwa 60 Prozent der zugrunde liegenden Zusagen für EDIF III stammen von europäischen institutionellen Investoren, weitere Zusagen kommen von asiatischen, australischen und kanadischen Investoren.

Bis heute hat der Fonds etwa 90 Prozent der gesamten eingeworbenen Mittel in 10 Portfoliounternehmen investiert oder zugesagt.

Die Strategie des Fonds steht im Einklang mit den Vorgängerfonds EDIF I und II und zielt auf Investitionen in nachhaltige, ausgereifte Infrastrukturprojekte im europäischen Mittelstand in den Bereichen Energie, Transport, Versorgungsunternehmen und Telekommunikation ab. Das Portfolio von EDIF III umfasst derzeit:

Auto-Estradas do Douro Litoral, ein portugiesischer Betreiber von Mautstraßen

B+T Group, eine deutsch-französische Plattform für Energy-to-Waste

City Green Light, ein italienischer Betreiber von öffentlicher Beleuchtung und Smart Cities

DAH Group, ein deutscher Biogasproduzent

enfinium, die größte Plattform für Energy-to-Waste im Vereinigten Königreich

ENSO, ein spanischer Bioenergieproduzent

EVOS, die paneuropäische Plattform für Flüssigenergiespeicherung (Power-to-Liquid)

Finerge, ein iberischer Erzeuger erneuerbarer Energien mit einer Leistung von ca. 2 GW

Höegh Evi, ein norwegischer Entwickler und Betreiber von schwimmenden Speicher- und Regasifizierungsanlagen

Westconnect, ein deutscher Eigentümer von Glasfasernetzen.

Eine weitere Auflage der europäischen Strategie wird voraussichtlich in Kürze folgen und spiegelt damit das äußerst attraktive Umfeld für den Core-Plus-Infrastrukturmarkt wider. Mehrere Themenbereiche bieten sehr gute Investitionsmöglichkeiten, wie sich am EDIF III zeigt, bei dem bereits etwa 90% des zugesagten Kapitals in einer sehr starken Pipeline investiert ist oder kurzfristig eingesetzt werden kann.

Niall Mills, Global Head von Igneo, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass wir dank der Stärke unseres Angebots unsere ersten Investoren aus den USA, Singapur und Taiwan in den europäischen Fonds begrüßen konnten und gleichzeitig weiterhin von der anhaltenden Unterstützung unserer Investorenbasis profitieren, was sich in unserer Wiederanlagequote von etwa 65 % widerspiegelt. Trotz der Herausforderungen, denen wir im Laufe des Jahres 2025 gegenüberstanden, freuen wir uns, dass wir dank des Bekenntnisses zu unserer Anlagephilosophie mit dem Fokus auf mittelständische Unternehmen sowie einem verantwortungsbewussten und proaktiven Managementansatzes unseren Investoren eine langfristige und nachhaltige Wertentwicklung liefern konnten.“

Gregor Kurth, Partner bei Igneo, sagt: „Wir sind sehr stolz auf das anhaltende Interesse unserer Investoren an der Assetklasse und freuen uns besonders über den großen Zuspruch bei institutionellen Investoren aus Deutschland. Wir bleiben dem Investitionsstandort Deutschland treu und sind von den Zukunftsaussichten und der dynamischen Investitionslandschaft des Landes überzeugt. Dies spiegelt sich in den Unternehmen wider, die wir im Fonds halten, darunter die B+T Group, die DAH Group und Westconnect, die zusammen etwa 29 % des Nettoinventarwerts des Portfolios ausmachen.“