IBB: Dritter Social Bond platziert

Die Anleihe wurde auf Grundlage des IBB Social Bond Framework (Mai 2024) begeben, das die folgenden sechs Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen adressiert: (1) Keine Armut, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (8) Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden.

Hinrich Holm, Vorsitzender des Vorstands der Investitionsbank Berlin, erklärt dazu: „Ich bin sehr erfreut, dass auch die dritte Emission unseres IBB Social Bonds auf so starkes Interesse stößt und innerhalb kurzer Zeit nahezu dreifach überzeichnet war. Insgesamt 48 Investor:innen aus vornehmlich Deutschland und anderen europäischen Ländern beteiligten sich an der Transaktion; über 40% des Anleihevolumens wurden dezidiert nachhaltigen Investor:innen zugeteilt. In Bezug auf Anlegertypen lag der Schwerpunkt neben Banken auch auf Zentralbanken und öffentlichen Institutionen. Unser Produkt hat sich etabliert und die IBB ihre Position im Nachhaltigkeits-Marktsegment gefestigt.“

Der IBB Social Bond wurde durch ein Konsortium, zu dem die DekaBank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Danske Bank sowie DZ Bank gehörten, am Markt platziert. Die Anleihe mit der ISIN DE000A3828G5 wird ab dem 08.10.2024 im Regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen sein. Die Mindeststückelung beträgt 100.000 Euro.

Weitere Informationen zum IBB Social Bond erhalten Sie hier. Alle Informationen zum Thema Nachhaltigkeit in der Investitionsbank Berlin hier.