Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss 2025/26

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31. März 2026 einen erfolgreichen Verlauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/2026. Der Nettoertrag konnte gegenüber dem Vorjahressemester um 9 Prozent auf CHF 14.82 Mio. gesteigert werden.

Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf höhere Mietzinseinnahmen infolge der gezielten Erweiterung des Immobilienportfolios durch Liegenschaftsakquisitionen zurückzuführen. Zudem konnte die bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios nochmals leicht von 1.44 Prozent per 30. September 2025 auf 1.37 Prozent per 31. März 2026 gesenkt werden. Dies ist auch im Konkurrenzvergleich als unter dem Marktdurchschnitt zu taxieren. Wichtigste Treiber dafür sind die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum, die attraktiven Lagen und die gute Qualität der Liegenschaften sowie ein konsequentes, aktives Vermietungsmanagement.

Die Fondsperformance für die Berichtsperiode per 31. März 2026 liegt bei 9.8 Prozent und übertrifft damit die Halbjahresperformance des SXI Real Estate Funds Broad SWIIT Index (0.6 Prozent) deutlich.

Kapitalerhöhung unterstützt Wachstum und finanzielle Flexibilität

Das Liegenschaftsportfolio wurde gegenüber dem letzten Jahresabschluss per 30. September 2025 erweitert. Die Anzahl der Liegenschaften erhöhte sich von 49 auf 53, während der Verkehrswert um CHF 108 Mio. auf CHF 1’427 Mio. anstieg. Dies entspricht einer Zunahme von rund 8 Prozent.

Treiber dieser Entwicklung war der Erwerb von vier Liegenschaften von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG. Die Finanzierung erfolgte über eine Kapitalerhöhung von CHF 128 Mio. Mit einer Fremdfinanzierungsquote von 21.15 Prozent wahrt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund seine finanzielle Flexibilität und schafft die Grundlage für weitere selektive Akquisitionen sowie die Umsetzung laufender Entwicklungsprojekte. Mit Wirkung per 1. April 2026 wurde die Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55 Prozent reduziert.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. DerFonds wurde per 3. Juni 2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation.