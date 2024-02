HANSAINVEST eröffnet den Reigen der ChampionsTouren

Seit 16 Jahren veranstaltet Jürgen Dumschat die ChampionsTouren. Alles begann 2008 mit der Hidden ChampionsTour, deren Format bis heute unverändert ist. Inzwischen stehen drei ChampionsTouren auf dem Veranstaltungskalender der Investmentbranche und für viele Finanzdienstleister gehören sie zu den wichtigsten Veranstaltungen des Jahres. Dieses Jahr beginnt mit der HANSA ChampionsTour, die am 28. Februar in Düsseldorf an den Start geht. Im Juni geht es weiter mit der Mixed ChampionsTour und im September steht dann wieder die klassische Hidden ChampionsTour an. In einer schnelllebigen Zeit erscheint eine solche Beständigkeit anachronistisch. Doch Dumschat bleibt gelassen. Warum Änderungen vornehmen, wenn ein Format sich über viele Jahre bewährt hat? Man weiß, was einen bei einer ChampionsTour erwartet. Veränderung gibt es automatisch durch die Inhalte, denn längst werden Fondskonzepte vorgestellt, an die vor einigen Jahren noch gar nicht zu denken war.

Man weiß, dass hier nur sorgfältig selektierte Fonds vorgestellt werden. Anders als bei vielen anderen Veranstaltungen, bei denen es alleine darauf ankommt, dass die Gesellschaften in der Lage sind, die Kosten zu tragen, wird bei ChampionsTouren sorgfältig ausgewählt. Dabei kommt es nicht alleine darauf an, die besten Fonds vorzustellen, denn eine Ansammlung von „den besten Fonds“ ergibt noch längst nicht das bestmögliche Anlegerportfolio. Fonds müssen einander ergänzen und sich in guten und schlechten Zeiten wechselseitig unterstützen. Nur so kann ein Depot mit der Risikotragfähigkeit des Anlegers korrespondieren. In diesem Sinne „komponiert“ Dumschat mit den jeweils teilnehmenden Gesellschaften beziehungsweise deren Fonds stets ein Portfolio, in dem es vor allem unterschiedliche und gut zueinander passende Fonds gibt. Die Gesellschaften sollen schließlich keinen „Beauty-Contest“ vor dem Publikum ausfechten, sondern sich als Teil des Ganzen begreifen.

Die Touren richten sich ausschließlich an Finanzintermediäre wie Finanzanlage- oder Bankberater, Vermögensverwalter, Family-Offices oder Stiftungen. Privatanleger sind aus gutem Grund nicht zugelassen, denn die detaillierten Präsentationen bieten oft Hintergrundinformationen, die aus Compliance-Gründen für Anleger nicht zugelassen sind. Zwei halbstündige Pausen und das anschließende Get-together-Büfett bieten ausreichend Gelegenheit für Einzelgespräche mit den Fondsanbietern, zum Networken oder einfach nur zum Talk mit alten Bekannten.

WAS UNTERSCHEIDET DIE TOUREN VONEINANDER UND WARUM SIND SIE SO ERFOLGREICH?

Bei der Hidden ChampionsTour werden ausschließlich vermögensverwaltende Multi-Asset- und Liquid-Alternative-Fonds vorgestellt. Im Fokus stehen im deutschen Retailvertrieb noch weitgehend – und zu Unrecht – unbekannte Fonds, die oft nur ein kleines zweistelliges Millionenvermögen verwalten. Anders bei der Mixed beziehungsweise der aktuell anstehenden HANSA ChampionsTour. Hier wird ein Mix aus Misch-, Alternative-, Aktien- und Rentenfonds präsentiert. Bei der HANSA ChampionsTour werden ausschließlich Champions aus der breiten Angebotspalette der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH vorgestellt. HANSAINVEST verkörpert das Fondsuniversum, in dem Dumschat aus Überzeugung bevorzugt auf Perlensuche geht. Es sind die vielen, in der Regel bankunabhängigen Fonds-Boutiquen, die mit ihrer Konzentration auf einzelne Nischen Großes erreichen können, wenn die guten Leistungen erst mal bekannt werden. Die HANSA ChampionsTour kann hierfür das Sprungbrett sein, wie der Fall eines Teilnehmers der letztjährigen Tour zeigt. Hier wurde ein Optionsprämienfonds vorgestellt, der mit einem Volumen von rund 3,5 Millionen Euro kaum „überlebensfähig“ war. Die tief empfundene Überzeugung, dass es sich hier um einen „Rohdiamanten“ handle, führte zur Teilnahme an der Tour. Sieben Monate später hat der Fonds sein Volumen nahezu vervierfacht. Daran, dass der Fonds bald hunderte von Millionen verwaltet, zweifelt Dumschat nicht. So spielt sich Innovation im Rahmen eines seit Jahren unveränderten Veranstaltungskonzepts ab, was die Tour-Gäste immer wieder von neuem begeistert.

JÜRGEN DUMSCHAT

DIE TERMINE DER TOUR

28.02.2024 in Düsseldorf

29.02.2024 in Bad Nauheim

13.03.2024 in Berlin

14.03.2024 in Hamburg

19.03.2024 in München

Anmeldung über http://www.aecon24.de