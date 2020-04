Handeln mit den Besten

Die Corona­Krise hat zu massiven Kurseinbrüchen in den letzten Wochen geführt. Doch wie jede Wirtschaftskrise zuvor, wird auch diese überwunden wer­den. Zudem werden die Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken bewirken, dass sich die Aktienmärkte wieder stärker erholen. Für Sparer besteht eine günstige Gelegenheit, sich neuen Formen der Geld­anlage zu widmen. Denn trotz allem ist das Festgeldkonto in der Ära von Strafzinsen dauerhaft keine Lösung, um sein Vermögen zu sichern. Doch wie werden aus Sparern Investoren? Die FELS Group ist überzeugt, dass eine erfolgreiche Geldanlage einfach und verständlich sein muss. Zudem sollte sie zu günstigen Konditionen für jeder­ mann zugänglich sein. Im Alltag, also mobil oder daheim am Desktop, mit nur einem Klick und bereits ab 100 Euro. Das FinTech­ Unternehmen hat nun ein erstes Produkt entwickelt, das diese Ansprüche erfüllen soll: die Trading­App Follow MyTrader.

Klasse statt Masse

Im Unterschied zu anderen Anbietern setzt die App auf Transparenz, Orientie­rung und Qualität statt Masse: Kunden folgen einigen der besten Profihändlern Deutschlands – den Star­Tradern – und profitieren von deren Können. Sie wurden nach strengen Kriterien geprüft und aus­ gesucht, um sicherzustellen, dass die User ausschließlich mit seriösen und erfahrenen Top­Händlern traden. Alle sind BaFin­regis­ triert und nachweislich über Jahrzehnte erfolgreich. Eine „Automatisch verkaufen“­ Funktion ermöglicht es auf Wunsch, bei den Verkaufsentscheidungen automatisch mitzugehen und keinen Trade zu verpassen.

Mit gutem Gewissen

Ein weiterer Pluspunkt der App: Nachhal­tigkeit. Weist Follow MyTrader eine nega­tive CO2­Bilanz aus, wird diese von der FELS Group ausgeglichen. Direkte Investitionen in Aktien von Rüstungs­ und Tabakkonzernen sowie von Unternehmen, die mit Kinder­arbeit oder Tierquälerei auffällig wurden, sind ausgenommen. Davon abgesehen steht nahezu das gesamte Handelsuniversum internationaler Börsen zur Verfügung. Die App zu nutzen ist kostenlos; lediglich die Ordergebühren im Echtgeld­Handel fallen an (zwischen fünf und 49 Euro).

Unternehmen

Hinter Follow MyTrader steht die FELS Group GmbH. Das FinTech-Unternehmen aus Kelkheim bei Frankfurt ist ein BaFin-lizensierter, digitaler Vermögensverwalter. Es hat eine Software entwickelt, mit der Kunden einfach und direkt Strategien von externen und unabhängigen Anlageexperten in ihrem eigenen Bankdepot umsetzen können. Dies wird über eine Online-Finanzplatt- form ermöglicht, auf der ausgewählte Trader und Anlageprofis ihre Strategien und Anlagevorschläge einstellen und transparent erklären. Als erste Partnerbank ist die DAB BNP Paribas angeschlossen.

Wie kam es dazu, dass Sie die FELS Group gründeten?

JENS LABUSCH: Ich lege seit mehr als 20 Jahren beruflich und privat Geld an und hätte es gern einfacher. Mir fehlen der leichte Zugang und die leichte Bedienbarkeit, mir fehlt Transparenz über Anlageprodukte und wie genau sie zusammengestellt sind. Diese Transparenz in Bezug auf das Thema Nach­haltigkeit vermisse ich auch. Ich wollte also eine digitale Vermögensverwaltung auf­ bauen, die es besser macht.

Welche Schwerpunkte haben Sie dabei gesetzt?

JENS LABUSCH: Das Wichtigste ist natürlich, Rendite zu erzielen. Das Spar­buch reicht dafür nicht mehr. Ich muss an den Kapitalmarkt gehen. Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit immer wichtiger, ich möchte mit gutem Gewissen investieren. Nicht zuletzt sehe ich eine soziale Kompo­nente. In Deutschland hat Geldanlage leider oft noch einen negativen Touch, nach dem Motto: Nur die Reichen legen an. Dabei ist es für die Altersvorsorge und um soziales Ungleichgewicht zu mildern enorm wichtig, jedem eine einfache Geldanlage zu ermög­lichen. Ohne große Zugangshürden oder hohen Zeitaufwand. Gerade in Zeiten der Nullzinspolitik.

Dafür braucht es aber doch mehr als eine Trading-App, oder?

JENS LABUSCH: Follow MyTrader macht den Auftakt für eine Reihe von Ange­boten, die am Ende die FELS­Plattform für ein ganzheitliches Wealth Manage­ment bilden. Im Sommer launchen wir Follow MyInvestor, damit können unsere Kunden aus 30 langfristigen Strategien renom­mierter Vermögensverwalter eine passende Anlage auswählen. Von ETFs, Fonds und Derivaten bis zu institutionellen Investments oder auch Einzelaktienmandaten. Schon ab 1.000 Euro und alles transparent erklärt, sodass jeder individuell entschei­den kann, wie nachhaltig ein Portfolio zusammengesetzt sein soll. Und im Winter bringen wir die App Follow MyMoney auf den Markt, eine Art digitales Sparschwein. Mit ihr können unsere Kunden zum Beispiel Beträge an der Supermarktkasse aufrunden und automatisch sparen: der Vermögensauf­bau im Alltag. Nach und nach schließen wir weitere Partnerbanken an, sodass unsere Kunden direkt aus ihrem eigenen Depot handeln können. Ein Login für alle Produkte, das ist unser Ziel. Die DAB ist bereits dabei.

Warum glauben Sie, dass Anleger eine FELS-Plattform nutzen werden?

JENS LABUSCH: Aus den unzähligen Anlagemöglichkeiten eine passende zu finden, braucht Zeit und Wissen. Bei FELS habe ich ausgewählte Profis, die mir Strategien transparent erklären. Ich muss nur noch aus wenigen Vorschlägen für mich die richtige aussuchen. Speziell mit Follow MyInvestor kann ich auf Impact Invest­ments und nachhaltige Strategien mit strikten Ausschlusskriterien setzen. Dabei bleibe ich immer flexibel und kann mit einem Klick jederzeit verkaufen. Und bei Follow MyInvestor verdient der Strategie­anbieter erst Geld, wenn auch der Kunde Geld verdient. Das schafft Vertrauen.

Gibt es ähnliche Investmentplattformen auf dem deutschen Markt?

JENS LABUSCH: Nicht in der Kombination einzelner Produkte auf einer Plattform, wie wir sie mittelfristig im Angebot haben wer­den: Traden, Investieren, Sparen. Also kurz­fristige Chancen nutzen mit etwas mehr Risiko, dazu eine solide, auf Jahre angelegte Investmentstrategie, ergänzt durch kon­tinuierliche, kleine Sparprozesse, die man kaum spürt. Das bringt in meinen Augen langfristig den größten Erfolg.

Wie haben Sie sich aufgestellt, um das umzusetzen?

JENS LABUSCH: Durch erstklassige Technologie verbunden mit menschlichem Know­how. Unser Management­Team besteht aus erfahrenen Führungskräften aus dem Finanz­ und Asset­Management, aber auch aus IT­, Marketing­ und PR­ Profis. Dazu kommt ein hochkarätiger Beirat, zuletzt verstärkt durch den ehe­maligen Pictet­Deutschlandchef Vanyo Walter, der auch als Partner und Investor aktiv ist. Wir haben viel vor!

Welche Ziele verfolgen Sie in den nächsten zwölf Monaten?

Wenn wir es schaffen, aus Sparern Investoren zu machen, sind wir erfolgreich. Wir wollen der Innovationsführer im Bereich der digitalen Geldanlage werden. Und die führende Plattform für nachhaltige Vermö­gensverwaltung in Deutschland aufbauen.

(FELS Group GmbH)