Gutes tun für die Umwelt: Derivate-Trades unterstützen ein Wiederaufforstungsprojekt

Derivate handeln und dabei ein Wiederaufforstungsprojekt unterstützen – das können Kunden im Juni bei der Consorsbank. Für jeweils drei Trades im außerbörslichen Handel mit J.P. Morgan fließt ein Euro von J.P. Morgan an die Organisation WeForest. Das gilt auch für den gebührenfreien Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen ab einer Ordergröße von 1000 Euro im Rahmen der Freetrade-Aktion des StarPartner-Programms, dessen Aktionspartner J.P. Morgan im Juni ist.

Die internationale Organisation WeForest arbeitet weltweit mit Gemeinden, lokalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGO) zusammen, um Wiederaufforstungsprojekte zu entwickeln, die helfen sollen, Temperaturerhöhung und Klimawandel aufzuhalten. Denn Bäume nehmen bei der Photosynthese aus der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) auf und wandeln dieses in Kohlenstoff (den sie speichern) und Sauerstoff (den sie wieder abgeben) um.

WeForest geht es bei seinen Projekten aber nicht nur darum, Bäume zu pflanzen, sondern um die Auswirkungen für die Umwelt und die Menschen, die in den betreffenden Regionen leben. Die Wahrung einer intakten ökologischen Umgebung zur Verbesserung des menschlichen Wohlergehens sei der Schlüssel, um den Wald langfristig zu schützen, so WeForest.

Konkret fließt der Beitrag aus der gemeinsamen Aktion von Consorsbank und J.P. Morgan in ein WeForest-Projekt in der Apuí Region in Brasilien. Weiterführende Informationen finden sich auf der Website von WeForest.

(Consorsbank)