Gute Wahl: Geldmarktfonds überzeugen mit Rendite

Seit der Zinswende führender Notenbanken wie der Federal Reserve und der EZB im vergangenen Jahr sind festverzinsliche Anleihen wieder zurück im Fokus vieler Anlegerinnen und Anleger. Eine besondere Rolle spielt dabei der Geldmarkt. Dort handeln vor allem große Investoren wie Banken, Notenbanken, staatliche Institutionen und Unternehmen kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere und Schuldscheindarlehen bis zu einer Laufzeit von maximal zwölf Monaten. So versorgen sie sich untereinander mit ausreichend Liquidität. Das Besondere: Das Zinsniveau dieses hoch liquiden Finanzteilmarktes liegt dabei zumeist nah am Leitzins der Notenbanken – ein klarer Unterschied zu Tages- und Festgeld, wo Bankkunden neben der teilweise unflexiblen Bindung ihres Kapitals oft deutliche Zinsabschläge gegenüber dem Leitzins in Kauf nehmen müssen.

TÄGLICH HANDELBAR, VERGLEICHSWEISE SICHER UND RENDITESTARK

Auch Privatanleger können die Vorteile nutzen, beispielsweise bequem über entsprechende Fonds und ETFs. Das kann gerade im aktuellen Marktumfeld sehr interessant sein. Insbesondere drei Vorteile stechen hervor: Liquidität, Sicherheit und Rendite. Denn Anlegerinnen und Anleger in Geldmarktfonds und -ETFs können ihr Kapital börsentäglich handeln und abrufen, ganz ohne feste Laufzeiten. Die breite Diversifizierung über eine Vielzahl an Emittenten aus verschiedenen Sektoren und kurze Laufzeiten sorgt ebenso für ein hohes Maß an Stabilität wie die strenge Regulierung durch die EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Zudem liegen die Renditen von Geldmarktfonds wie dem Amundi Funds Cash EUR derzeit bei knapp 4%. Das ist in Anbetracht des sehr geringen Risikos der Anlageklasse und der kurzfristig eher verhaltenen Aussichten an den Aktienmärkten für viele Investoren ein starkes Argument.

AMUNDI IM EURO-GELDMARKT DER EUROPÄISCHE ASSET MANAGER NR. 1

Mit einem breiten Angebot an erfolgreichen Geldmarktfonds demonstriert Amundi seine hohe Expertise in diesem Marktsegment. Als europäische Nr. 1 im Geldmarktmanagement in Euro blickt Amundi auf nunmehr gut 30 Jahre Erfahrung im Management von Liquiditätslösungen und ist ein starker Partner für alle Anlegerinnen und Anleger, die eine lukrative Alternative zu niedrig verzinsten Anlagen suchen.

MEIN GELD