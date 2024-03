GraniteShares: Vier Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen

GraniteShares profitiert besonders davon, dass sich die Anleger zunehmend auf Möglichkeiten konzentrieren, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Der globale ETP-Emittent, der 2017 in den USA an den Start ging, hat sein gesamtes verwaltetes Vermögen in den letzten anderthalb Monaten verdoppelt – es begann im Februar mit einem verwalte-ten Vermögen von zwei Milliarden US-Dollar –, da die Nachfrage nach gehebelten ETPs mit Einzelaktien weiter steigt.

Das US-Wachstum wird auf Europa übertragen, wo GraniteShares eine Reihe von ETPs anbietet, die an nationalen Börsen in Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland notiert sind. Das Handelsvolumen steigt rapide an, wobei europäische Anleger bei einer Reihe von Aktien Long- und Short-Positionen eingehen und die Produktpalette von GraniteShares voll ausschöpfen.

Zu den fünf Top-Performern in Europa für das verwaltete Vermögen gehören sowohl das 3x Short Tesla Daily ETP als auch das 3x Long Tesla Daily ETP sowie das 3x Long Rolls-Royce Daily ETP, das 3x Long NVIDIA Daily ETP und das 3x Long MicroStrategy Daily ETP

Die Top-Performer für Renditen im vergangenen Jahr brachten den Anlegern mehr als 1.800 % ein, wobei GraniteShares 3x Long NVIDIA Daily ETP (3LNV) um 1824,47 % und GraniteShares 3x Long MicroStrategy Daily ETP (3LMI) um 1401,66 Prozent zulegten.

„Das verwaltete Vermögen von 4 Mrd. $ ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Geschäft. Unser Angebot an High-Con-viction-ETPs erweist sich als beliebter denn je, da Anleger versuchen, die Chancen des Marktes zu nutzen. Längerfristig scheint es klar zu sein, dass KI- und Krypto-bezogene Aktien die Hauptthemen des kom-menden Jahres sein werden, wobei NVIDIA, Coinbase und MicroStrategy weitere Aktien sind, die man im Auge behalten sollte“, sagt Benedict von Lucke, Country Head Germany von GraniteShares.

Die FAANG-, GAFAM- und FATANG-Produktsuite von GraniteShares bietet Long-, Short- und 3-fach gehebelte ETPs auf FAANG-, GAFAM- und FATANG-Indizes und kann mit einer einzigen WKN über gewöhnliche Brokerage-Konten gehandelt werden. ETPs bieten eine reine Möglichkeit, sich in Top-Technologieunternehmen auf dem US-Markt zu engagieren. Die Indizes werden gleich gewichtet und vierteljährlich neu gewichtet.