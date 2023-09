Glows Glossar: Die Rückkehr des Value Investing

Mit dem Anstieg der Zinsen stellen festverzinsliche Wertpapiere wieder eine Option für Anleger dar, die bei dem Aufbau von Portfolios berücksichtigt werden muss. Doch der Anstieg der Zinsen beeinflusst nicht nur die Aufteilung nach Anlageklassen, sondern auch die Auswahl von Aktien.

Steigende Zinsen bedeuten, dass Unternehmen, die ihr Wachstum mit Fremdkapital finanzieren, höhere Kapitalkosten haben, was die Gewinne belastet. Dementsprechend zurückhaltend sind Anleger bei Investitionen in die sogenannten Wachstumsaktien geworden und haben begonnen, Aktien wieder anhand ihrer Fundamentaldaten zu beurteilen und diese dann nach wertorientierten Kriterien für ihr Portfolio auszuwählen. Doch wird dieser Trend auch Bestand haben?

Um dies zu analysieren, haben wir im Juni 2023 die Teilnehmer unseres globalen Webinars „Mid-year investment outlook: key trends moving markets“ gefragt, welchen Anlagestil sie im aktuellen Marktumfeld bevorzugen? 50 Prozent der Teilnehmer antworteten mit „Value“, 40,6 Prozent bevorzugten „Growth“. 9,4 Prozent hatten keine spezifische Präferenz für einen der beiden Anlagestile.

Um beurteilen zu können, welcher der beiden Anlagestile aus Sicht der Webinar- Teilnehmer in Zukunft besser abschneiden könnte als der andere, haben wir die Teilnehmer zusätzlich gefragt „Welcher Anlagestil wird sich in den nächsten zwölf bis 18 Monaten am besten entwickeln?“. 40 Prozent der Teilnehmer antworteten „Large- Cap-Value“, während jeweils 20 Prozent „Core/Blend“ und „Large-Cap-Growth“ als besten Anlagestil sahen. Weitere 14,3 Prozent der Teilnehmer stimmten für „Small- Cap-Value“ und 5,7 Prozent für „Small- Cap-Growth“.

Mit anderen Worten: Die Teilnehmer unseres Webinars waren der Meinung, dass sich in den nächsten zwölf bis 18 Monaten Value-Aktien besser entwickeln werden als Growth-Titel und große Unternehmen, die sogenannten Large Caps, sich besser entwickeln werden als kleine, die sogenannten Small Caps.

DETLEF GLOW