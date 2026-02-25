Geschlossene Fonds: Neuangebot eingebrochen, Platzierungszahlen weiter rückläufig

Die europäische Ratingagentur Scope hat untersucht, wie sich der Markt für geschlossene alternative Investmentfonds (AIF) für Privatanleger im vergangenen Jahr entwickelt hat. Ausgewertet wurden sowohl die Emissionszahlen 2025 (Neuangebot) als auch die Zahlen zum platzierten Eigenkapital.

Emissionszahlen 2025 – Rückgang um 62 Prozent

Die Emissionszahlen waren 2025 deutlich niedriger als 2024. Das prospektierte Angebotsvolumen lag bei 369 Mio. Euro nach 962 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Gründe für den starken Rückgang sind der hohe Überhang aus dem Vorjahr (778 Mio. Euro des Angebotsvolumens aus 2024 standen noch 2025 zur Verfügung), die geringe Zahl großvolumiger Fonds (nur drei haben ein prospektiertes Eigenkapital von mehr als 50 Mio. Euro) und die weiterhin schwächelnden Immobilienmärkte.

Insgesamt wurden zehn Publikums-AIF von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Vertrieb zugelassen – zehn weniger als 2024. Es handelt sich ausschließlich um Immobilienfonds. Insbesondere außerhalb der Assetklasse Immobilien legen Anbieter ELTIFs anstatt oder zusätzlich zu Publikums-AIF auf.

Platzierungszahlen 2025 – Rückgang um 23 Prozent

Im vergangenen Jahr investierten Anleger so wenig Geld in geschlossene Fonds wie seit 2014 nicht – der zweitniedrigste Wert in der rund 20-jährigen Rückschau der Platzierungszahlen. Das platzierte Eigenkapital lag bei 438 Mio. Euro. Im Jahr zuvor hatten die Fonds 572 Mio. Euro eingesammelt.

Hauptgrund für den weiteren Rückgang des Platzierungsvolumens ist die anhaltende Zurückhaltung von privaten Anlegern aufgrund der relativ hohen Attraktivität festverzinslicher Anlageformen. Dazu kommt die schwierige Situation an den Immobilienmärkten, die dieses bislang dominierende Segment schwächt. Auch stand den Anlegern ein wachsendes Angebot an ELTIFs zu Verfügung. Negative Meldungen zu Insolvenzen und schlechte Nachrichten im Markt der geschlossenen Fonds in den vergangenen Monaten und Jahren trugen zusätzlich zur Verunsicherung der Anleger bei.

Allerdings sind geschlossene Publikums-AIF – anders als offene Immobilienfonds – durch ihre geschlossene Struktur aktuell nicht dem Rückgabedruck seitens der Anleger ausgesetzt, was sie im aktuellen Marktumfeld nicht zu Verkäufen zwingt.

Die drei platzierungsstärksten Anbieter 2025 sind Munich Private Equity Funds AG (70,0 Mio. Euro), HAHN Gruppe (60,4 Mio. Euro) und US Treuhand (49,9 Mio. Euro). Sie kommen zusammen auf einen Marktanteil von 41%.

Die nach wie vor dominierende Assetklasse Immobilien konnte mit rund 305 Mio. Euro rund 70% des 2025 platzierten Eigenkapitals auf sich vereinen. An zweiter Stelle folgt das Segment Private Equity mit 102,5 Mio. Euro.