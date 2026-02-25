Kategorie wählen

Geschlossene Fonds: Neuangebot eingebrochen, Platzierungszahlen weiter rückläufig

Die Emissionsaktivitäten der Initiatoren geschlossener Fonds sind 2025 gegenüber dem Vorjahr um fast zwei Drittel zurückgegangen. Anleger investierten so wenig Kapital wie seit zehn Jahren nicht mehr

Die europäische Ratingagentur Scope hat untersucht, wie sich der Markt für geschlossene alternative Investmentfonds (AIF) für Privatanleger im vergangenen Jahr entwickelt hat. Ausgewertet wurden sowohl die Emissionszahlen 2025 (Neuangebot) als auch die Zahlen zum platzierten Eigenkapital.

Emissionszahlen 2025 – Rückgang um 62 Prozent

Die Emissionszahlen waren 2025 deutlich niedriger als 2024. Das prospektierte Angebotsvolumen lag bei 369 Mio. Euro nach 962 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Gründe für den starken Rückgang sind der hohe Überhang aus dem Vorjahr (778 Mio. Euro des Angebotsvolumens aus 2024 standen noch 2025 zur Verfügung), die geringe Zahl großvolumiger Fonds (nur drei haben ein prospektiertes Eigenkapital von mehr als 50 Mio. Euro) und die weiterhin schwächelnden Immobilienmärkte.

Insgesamt wurden zehn Publikums-AIF von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Vertrieb zugelassen – zehn weniger als 2024. Es handelt sich ausschließlich um Immobilienfonds. Insbesondere außerhalb der Assetklasse Immobilien legen Anbieter ELTIFs anstatt oder zusätzlich zu Publikums-AIF auf.

Platzierungszahlen 2025 – Rückgang um 23 Prozent

Im vergangenen Jahr investierten Anleger so wenig Geld in geschlossene Fonds wie seit 2014 nicht – der zweitniedrigste Wert in der rund 20-jährigen Rückschau der Platzierungszahlen. Das platzierte Eigenkapital lag bei 438 Mio. Euro. Im Jahr zuvor hatten die Fonds 572 Mio. Euro eingesammelt.

Hauptgrund für den weiteren Rückgang des Platzierungsvolumens ist die anhaltende Zurückhaltung von privaten Anlegern aufgrund der relativ hohen Attraktivität festverzinslicher Anlageformen. Dazu kommt die schwierige Situation an den Immobilienmärkten, die dieses bislang dominierende Segment schwächt. Auch stand den Anlegern ein wachsendes Angebot an ELTIFs zu Verfügung. Negative Meldungen zu Insolvenzen und schlechte Nachrichten im Markt der geschlossenen Fonds in den vergangenen Monaten und Jahren trugen zusätzlich zur Verunsicherung der Anleger bei.

Allerdings sind geschlossene Publikums-AIF – anders als offene Immobilienfonds – durch ihre geschlossene Struktur aktuell nicht dem Rückgabedruck seitens der Anleger ausgesetzt, was sie im aktuellen Marktumfeld nicht zu Verkäufen zwingt.

Die drei platzierungsstärksten Anbieter 2025 sind Munich Private Equity Funds AG (70,0 Mio. Euro), HAHN Gruppe (60,4 Mio. Euro) und US Treuhand (49,9 Mio. Euro). Sie kommen zusammen auf einen Marktanteil von 41%.

Die nach wie vor dominierende Assetklasse Immobilien konnte mit rund 305 Mio. Euro rund 70% des 2025 platzierten Eigenkapitals auf sich vereinen. An zweiter Stelle folgt das Segment Private Equity mit 102,5 Mio. Euro.

Ausblick

Scope erwartet für 2026, dass die Emissionsaktivitäten der geschlossenen Publikums-AIF wieder oberhalb des Niveaus des Jahres 2025, aber unterhalb des Jahres 2024 liegen werden.

Mindestens folgende Asset Manager (alphabetische Reihenfolge) wollen im Jahr 2026 geschlossene Publikums-AIF auflegen: BVT, Dr. Peters, HAHN Gruppe, HTB Gruppe, JAMESTOWN, MPE, Ökorenta, PATRIZIA GrundInvest und die US Treuhand. Sie planen geschlossene Publikums-AIF in den Assetklassen Immobilien (darunter drei Anbieter mit Fokus auf US-Immobilien), Private Equity und Erneuerbare Energien. Nach aktuellem Stand könnte das geplante Eigenkapitalvolumen dieser Fonds zwischen 400 und 600 Mio. Euro liegen.

Beim Platzierungsvolumen rechnet Scope für das Jahr 2026 nicht damit, dass die Milliarde-Grenze wieder erreicht wird. Wahrscheinlich ist ein Niveau zwischen 400 Mio. und 800 Mio. Euro. Auch wenn diverse Asset Manager mit neuen Produkten auf den Markt kommen wollen, dürfte die Zurückhaltung privater Anleger und insbesondere die Attraktivität alternativer Anlagen fortbestehen. Auch steht den Anlegern ein wachsendes Angebot an ELTIFs zu Verfügung.
