Fünfjähriges Jubiläum des Antecedo Defensive Growth Fonds

Zum Jubiläum notiert der über 570 Mio. Euro große Antecedo Defensive Growth Fonds nur knapp unter seinem bisherigen Höchstpreis und bestätigt die Wirksamkeit seiner Anlagestrategie, die sich insbesondere in volatilen Marktphasen bewährt hat.

Der Antecedo Defensive Growth Fonds (ISIN: DE000A2PMXA9) ist ein spezialisierter Aktienfonds, der darauf abzielt, an den Wertsteigerungen des amerikanischen Technologieindex NASDAQ-100 zu partizipieren und gleichzeitig das Risiko größerer Kursverluste zu minimieren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds kontinuierlich mindestens 51 % seines Volumens in Aktien des NASDAQ-100.

Ergänzt wird diese Anlagestrategie durch den Verkauf von Optionen auf einen Teil der gekauften Aktien. Diese Strategie führt zu zusätzlichen Prämieneinnahmen, die wiederum verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben.

Die Wirksamkeit dieser Strategie wurde im jüngsten Kursrückgang des NASDAQ-100 Anfang August 2024 deutlich. Während der NASDAQ-100 in diesem Zeitraum um 13,6 % fiel, konnte der Antecedo Defensive Growth Fonds die Verluste auf nur 6,8 % begrenzen. Seit der Fondsauflegung vor fünf Jahren hat der Fonds über 100% zugelegt und damit etwas über 80% des Kursanstieges des NASDAQ 100 Index erzielt. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass ein abgesicherter Aktienfonds eine konkurrenzfähige Performance bei deutlich reduzierten Risiken bietet.

„Unser Fonds hat genau das erreicht, was wir uns vorgenommen haben: eine starke Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ-100 bei gleichzeitiger Risikominimierung. Die jüngste Korrektur hat wieder gezeigt, dass unsere Absicherungsstrategie funktioniert. Auch wenn kurzfristig weitere Marktschwankungen möglich sind, bleibt die langfristige Perspektive für Technologieunternehmen aus unserer Sicht weiterhin vielversprechend.“, erklärt Kay-Peter Tönnes, Geschäftsführer von Antecedo.

„Wir befinden uns in einem epochalen technologischen Umbruch, der langfristig enormes Potenzial bietet. Technologieunternehmen werden entscheidend sein für die Lösungen der großen Zukunftsfragen – sei es in Bezug auf Arbeitswelten, Lebensweisen, Führungsansprüche in der globalen Wirtschaft oder die Bekämpfung des Klimawandels. Diese Entwicklungen eröffnen langfristig immense Chancen, und wir sehen den Fonds gut aufgestellt, um davon zu profitieren.“

