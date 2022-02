Fünf Sterne für J.P. Morgan Asset Management: Höchstnote beim „Capital Fonds-Kompass“ 2022

J.P. Morgan Asset Management hat beim 20. Capital Fonds-Kompass die Bestnote von Fünf Sternen verliehen bekommen. Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet seit 2003 die besten Universal- und Spezialanbieter von Investmentfonds auf dem deutschen Markt aus. In die Bewertung fließen neben der Qualität der aktiven Publikumsfonds auch die Leistungen des Managements, der Service sowie die Breite der Produktpalette ein. „Die Fünf-Sterne-Gesellschaften bieten für viele Anlageklassen Fonds mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen Management“, heißt es von Capital. Mit 78,8 Punkten konnte sich J.P. Morgan Asset Management vor allem dank der hervorragenden Fondsqualität um 10 Punkte im Vergleich zum Vorjahr steigern und sichert sich damit Platz 5 von 100 Gesellschaften im Gesamtranking.

„Wir freuen uns sehr, mit unseren fünf Sternen als eine der Top-5-Fondsgesellschaften in Deutschland anerkannt zu werden. Dies ist eine schöne Bestätigung unserer konstanten, intensiven Bemühungen, mit aktivem Management langfristigen Mehrwert für Anlegerinnen und Anleger zu schaffen“, betont Christoph Bergweiler, Chairman von JPMorgan Asset Management Europe S.à.r.l in Luxemburg. Die Gesellschaft hat in den letzten Jahren zur Weiterentwicklung der globalen Managementkompetenz massiv in Researchqualität, Digitalisierung und Konvergenz der Investmentprozesse sowie den Ausbau ihrer nachhaltigen Investmentkompetenz investiert und sieht seit jeher Service für ihre B2B-Vertriebspartner als einen Kernpunkt der langjährigen Partnerschaften an. „Mit unserer konsequenten Fokussierung auf Qualität und Service können wir heute in zahlreichen Anlageklassen überzeugende Anlagelösungen für die unterschiedlichen Anforderungen privater und institutioneller Anleger bieten”, unterstreicht Bergweiler.

Diese herausragende Produkt- und Managementqualität bestätigen zahlreiche Auszeichnungen, die J.P. Morgan Asset Management in den letzten Monaten verliehen wurden, etwa als „Bester Asset Manager – Universalanbieter“ vom Analysehaus Scope oder zum zweiten Mal in Folge als „Fondsgesellschaft des Jahres“ vom Finanzen Verlag.

(J.P. Morgan Asset Management)