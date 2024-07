Franklin Templeton: Neuer FTSE Japan ETF für europäische Anleger

Der Franklin FTSE Japan UCITS ETF investiert in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in Japan. Er wird passiv verwaltet und bildet die Wertentwicklung des FTSE Japan Index – NR (Net Return) ab, eines nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan darstellt und darauf abzielt, 90 %3 des investierbaren japanischen Aktienmarktuniversums zu erfassen.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, erklärt: „Wir freuen uns, europäischen Anlegern diesen neuen UCITS-ETF auf japanische Aktien anbieten zu können, der einen länderspezifischen Index abbildet. Die Anleger können nun ein diversifiziertes Engagement in mehr als 500 japanische Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen aufbauen.“

„Der japanische Aktienmarkt ist der zweitgrößte Aktienmarkt im asiatisch-pazifischen Raum und der größte entwickelte Markt in dieser Region. Nach jahrzehntelangen deflationären Tendenzen hat die japanische Zentralbank vor kurzem erklärt, dass sie einen positiven Trend zwischen Löhnen und Preisen sieht, der den Konsum und die Investitionen weiter ankurbeln dürfte. Die starke Position des Landes in der globalen technologischen Versorgungskette, einschließlich der Halbleiterindustrie, sowie die verstärkte Konzentration auf die Unternehmensführung und den Shareholder-Value dürften sich ebenfalls positiv auf den heimischen Aktienmarkt auswirken.“

Der Franklin FTSE Japan UCITS ETF2 wird am 30. Juli 2024 an der Deutschen Börse Xetra (XETRA), am 31. Juli 2024 an der London Stock Exchange (LSE) und der Euronext Amsterdam sowie am 4. September 2024 an der Borsa Italiana notiert. Sie ist in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, Schweden und Großbritannien zugelassen.

Wettbewerbsfähige Gebühren und langjährige Portfoliomanger

Der neue ETF bietet europäischen Anlegern ein kosteneffizientes, OGAW-konformes Engagement in japanischen Aktien zu einer der niedrigsten Gesamtkostenquoten (TER4) von 0,09 % in Europa für seine jeweilige Kategorie. Er wird von Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, und Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, Franklin Templeton, verwaltet, die zusammen mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche und eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von ETF-Strategien haben.

Matthew Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK, Franklin Templeton, sagt: „Nach der Auflegung des Franklin FTSE Developed World UCITS ETF vor einigen Wochen freuen wir uns, mit dem neuen, kostengünstigen FTSE Japan ETF die Palette unserer Produkte zur Abbildung von Kernaktienindizes zu erweitern. Mit einer Marktkapitalisierung von 6 Billionen US-Dollar5 und einer prognostizierten Erholung der japanischen Marktrenditen können japanische Aktien eine wichtige Option für das Aktienportfolio eines Anlegers sein.“

Die globale ETF-Plattform von Franklin Templeton ermöglicht es Anlegern, ihre gewünschten Ergebnisse durch eine Reihe von indexierten und aktiven ETFs zu erzielen. Unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter der Welt, verfügt die globale ETF-Plattform zum 30. Juni 2024 über ein weltweit verwaltetes Vermögen von rund 27 Milliarden US-Dollar.

