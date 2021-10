Fonds Finanz ist laut Stern „Deutschlands Unternehmen mit Zukunft 2021“

In allen untersuchten Kategorien erreichte der Maklerpool jeweils die volle Punktzahl. „Stagnation ist der Anfang vom Ende. So haben wir in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit und Geld in unsere Innovationsfähigkeit investiert. Dass wir dafür jetzt vom Stern ausgezeichnet wurden, macht mich sehr stolz. Diese Auszeichnung ist für uns eine weitere großartige Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Insgesamt nahmen an der Studie 156 Firmen teil.

Nicht zuletzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen, wie wichtig das Thema Digitalisierung für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist. Um hier ein umfassendes Bild zu erhalten, untersuchte das Magazin Stern Unternehmen aller Branchen und Größen und zeichnete die Besten für ihre Zukunftsfähigkeit aus. Analysiert wurden die Firmen in den Kategorien „Strategie und Stellenwert“, „Prozesse und Produkte“ sowie „Innovation und Qualifizierung“. Die Fonds Finanz erreichte in allen Kategorien als einziger Finanzdienstleister Deutschlands 5 von 5 Sterne.

„Bereits die Anfänge der Corona-Pandemie haben gezeigt: Je besser ein Unternehmen digital aufgestellt ist, desto leichter kann es mit neuen Herausforderungen umgehen. So war es uns bereits vor Corona ein großes Anliegen, alle Unternehmensprozesse weitgehend zu digitalisieren. Es freut mich ungemein, dass sich all unsere Anstrengungen gelohnt haben und dass dies auch von außen so wahrgenommen wird und wir die Auszeichnung erhalten haben“, erklärt Jörg Neugebauer, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Fonds Finanz und zuständig für den Bereich Innovation & Technology. An der Studie haben sich 156 Firmen beteiligt, die auf einem 16-seitigen Fragenkatalog 60 Fragen beantworteten.

Für Deutschlands größten Maklerpool ist die Auszeichnung ein wichtiger Gradmesser und wegweisend für die zukünftige Ausrichtung. Eine Übersicht der weiteren Auszeichnungen der Fonds Finanz gibt es unter www.fondsfinanz.de/auszeichnungen/.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)