Fonds Finanz: Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Bridge

Damit können die Vertriebspartner des Maklerpools die interaktive Online-Beratungssoftware „bridge“ bis zum Jahie Fonds Finanz Maklerservice GmbH und Bridge ITS GmbH verlängern ihre Kooperation r 2028 weiterhin zu attraktiven Konditionen nutzen. Für Makler des Fonds Finanz Loyalty-Programms 4circles ist „bridge“ ab dem Bronze-Status kostenfrei.

Bridge zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Online-Beratungssoftware und unterstützt Vermittler dabei, ihre Kunden flexibel, digital und zugleich persönlich zu beraten. Die Software zeichnet sich im Besonderen durch die Möglichkeit aus, den Kunden aktiv in die Beratung miteinzubeziehen. Gemeinsam können Vermittler und Kunden per Interaktion Daten erfassen, in Folien und Dokumenten arbeiten, Notizen hinterlegen und Verträge digital unterzeichnen. Das macht vor allem die Online-Beratung lebendiger und stärkt die Zufriedenheit und das Vertrauen des Kunden während des Beratungsprozesses.

„Durch die Partnerschaft mit Bridge konnten wir unseren Vermittlern schnell und flexibel ein Tool zur Verfügung stellen, welches sie seitdem erfolgreich in der ortsunabhängigen Kundenberatung einsetzen. Daher freuen wir uns, „bridge“ für vier weitere Jahre anbieten zu können“, sagt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz, und fügt an: „Im Rahmen der Kooperation können unsere Makler zu sehr guten Konditionen oder sogar komplett kostenfrei von der hochwertigen Software profitieren. Die Nutzung von „bridge“ ist eine unserer wertvollsten Prämien für teilnehmende 4circles-Markler.“

Für Bridge-COO Dr. Christian Bohner steht der Anwendernutzen im Vordergrund. Er sagt: „Die Vertragsverlängerung mit der Fonds Finanz zeigt uns, wie stark Beraterinnen und Vermittler unsere Servicetools einsetzen. Die Branche zeigt sich immer offener für moderne Technologien.“ Deshalb sehe sich Bridge darin bestärkt, bei allen Weiterentwicklungen echte Vorteile für die Praxis in den Mittelpunkt zu stellen, so Bohner.

