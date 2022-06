Fonds Finanz beruft Thomas A. Fornol in Beirat

Fornol war lange Jahre in führenden Positionen bei der Swiss Life AG tätig. Der Beirat wurde Ende vergangenen Jahres mit dem Ziel gegründet, das Top-Management des Maklerpools bei strategischen Entscheidungen beratend zu unterstützen.

Seit November 2021 unterstützt ein Beirat die Geschäftsführung des Münchner Maklerpool bei strategischen Entscheidungen und dem Aufbau neuer Geschäftsfelder. Neuestes Mitglied ist Thomas A. Fornol. Der gelernte Versicherungskaufmann sammelte in mehr als 30 Jahren umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb von Versicherungsprodukten und verfügt über ein großes Netzwerk in der gesamten Branche. Er war zuletzt als Vertriebsdirektor und bis 2019 als Geschäftsleitungsmitglied der Swiss Life AG tätig. Ende 2021 ging er in den Ruhestand.

„Dass wir mit Thomas A. Fornol ein so hochkarätiges Mitglied für unseren Beirat gewinnen konnten, freut mich sehr. Ich kenne Thomas Fornol seit vielen Jahren und habe ihn immer für seinen strategischen Weitblick geschätzt. Er verfügt über fundiertes Vertriebswissen und über langjährige Managementerfahrung in Konzernen. Diese Kompetenzen sind für Markus Kiener und mich vor allem beim Aufbau neuer Geschäftsfelder von großer Bedeutung“, sagt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.

„Seit vielen Jahren kenne und beobachte ich die Fonds Finanz mit großem Interesse. Sie ist ein sehr ambitioniertes Unternehmen, das vor allem jetzt gemeinsam mit Hg noch viel mehr Potenzial entfalten kann. Norbert Porazik und Markus Kiener haben spannende Pläne für die technische und vertriebliche Weiterentwicklung. Ich freue mich, bei dieser Entwicklung beratend zu unterstützen.“, so Thomas A. Fornol.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)