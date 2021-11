FNG-Siegel für Europäischen ESG Small & Mid Cap-Fonds von Clartan Associés und Ethos

Der Aktienfonds mit striktem ESG-Ansatz wird vom unabhängigen Vermögensverwalter Clartan Associés und der Schweizer Ethos Stiftung gemeinsam verwaltet und hatte vor kurzem sein einjähriges Bestehen gefeiert.

Mit der erhaltenen Auszeichnung für einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, die mit einem unabhängigen Audit der Universität Hamburg und der Überwachung eines externen Komitees einhergeht, konnte der Fonds nun nachweislich bezeugen, die FNG-Qualitätsstandards für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum zu erfüllen.

„Nachhaltigkeit ist das Credo unserer Zeit. Das ist absolut notwendig und begrüßenswert – nur leider wird dadurch auch der Dschungel mit nachhaltig beworbenen Anlageprodukten immer dichter. Ein anerkanntes und verlässliches Siegel kann sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern bei der Orientierung helfen“, sagt Patrick Linden, Geschäftsführer Deutschland und Partner bei Clartan Associés. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem ersten aktiven Jahr des Fonds direkt diese wichtige Auszeichnung erhalten haben.“

Über die Minimalanforderungen hinaus hat der Flaggschiff-Nachhaltigkeitsfonds in drei von fünf Kategorien die Maximalwertung erreicht. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität des Research-Ansatzes sowie die institutionelle Glaubwürdigkeit – dazu gehören unter anderem Initiativen der Fondsanbieter gegen den Klimawandel und die interne Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen in der Führungsebene. Und nicht zuletzt bescheinigt das FNG-Siegel dem Fonds die Bestbewertung in der Kategorie Dialog.

„Die Anerkennung für unsere Engagement-Aktivitäten hat uns ganz besonders gefreut, denn unser Ansatz belässt es nicht bei der Vertretung unserer Grundsätze auf Hauptversammlungen“, führt Vincent Kaufmann, CEO von Ethos, aus. „Zusammen mit Clartan verfolgen wir einen zielgerichteten und ständigen Austausch mit den Unternehmen. Nachhaltiges Agieren fördern und fordern wir – dazu müssen wir sehen, dass sich die Unternehmen entsprechend unserer Anforderungen weiterentwickeln.“

Der Auswahlprozess der Aktien im Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap erfolgt in mehreren Schritten. Während Ethos zunächst ein Anlageuniversum aus Unternehmen bereitstellt, die einen Nachhaltigkeitsanspruch vorweisen können sowie Umwelt und Gesellschaft positiv beeinflussen (Impact Investing), wendet Clartan seine fundamental orientierte Finanz- und Potenzialanalyse an und selektiert aus dem entstandenen Pool qualitativ hochwertige Titel, die mit einem Börsenabschlag gehandelt werden und attraktives Aufwertungspotenzial bieten.

Mit einem Aktienanteil von mindestens 92% konnte der Fonds seit Auflage (20. September 2020 bis Mitte November dieses Jahres einen Wertzuwachs von über 28% erzielen. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Werte. Cash oder Geldmarktfonds können zugemischt werden.

(Clartan Associés)