Kategorie wählen

Investmentfonds

flatex startet Aktiensparpläne

Ab 25 Euro regelmäßig in über 1.000 Aktien investieren – flexibel, transparent und eingebettet in das bestehende kostengünstige Sparplanangebot für ETFs und Fonds

flatex baut sein Sparplanportfolio um Aktiensparpläne aus und schafft damit eine weitere Möglichkeit, regelmäßig und strukturiert in den Kapitalmarkt zu investieren. Kundinnen und Kunden können nun bereits ab 25 Euro wiederkehrend in mehr als 1.000 sparplanfähige Aktien investieren. Die Sparpläne lassen sich nach individuellem Bedarf monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich ausführen, wobei vier feste Ausführungstage pro Monat zur Wahl stehen. Damit regelmäßiges Investieren auch mit kleinen Beträgen attraktiv bleibt, fällt je Ausführung lediglich ein Entgelt von einem Prozent (zzgl. marktüblicher Spreads) der Sparrate an.

Das bestehende Angebot an über 5.000 ETF- und Fondssparplänen bleibt weiterhin ohne Ausführungsgebühr (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten) und ergänzt die neuen Funktionen um eine weitere kosteneffiziente Möglichkeit der breiten Streuung. Zusammen entsteht ein integriertes System, das den kontinuierlichen Vermögensaufbau sowohl mit einzelnen Aktien als auch mit Fondsstrukturen erleichtert.

Tobias Spreiter, Head of flatex, unterstreicht den langfristigen Nutzen regelmäßigen Anlegens: „Regelmäßiges Investieren hilft Marktschwankungen auszubalancieren. Mit den neuen Aktiensparplänen können Anlegerinnen und Anleger hierzu ihren eigenen, individuellen Aktienkorb zusammenstellen – und Schritt für Schritt ein stabiles Fundament aufbauen, um sich verlässlich bessere Voraussetzungen für langfristigen Vermögensaufbau zu schaffen.

Der Zugang zu den Sparplänen ist bewusst einfach gehalten. Schon geringe Sparbeträge ermöglichen den Einstieg, ohne dass ein fester Höchstbetrag vorgegeben ist. Gleichzeitig eröffnet die Möglichkeit, auch Bruchstücke von Aktien zu erwerben, einen flexiblen Zugang zu Unternehmen, deren Aktienkurs für eine Einmalanlage mitunter zu hoch wäre. Dies macht es möglich, Portfolios nach persönlichen Schwerpunktsetzungen aufzubauen und schrittweise zu verfeinern – unabhängig davon, ob das Interesse eher etablierten Großunternehmen oder wachstumsorientierten Titeln gilt. Die Auswahl von über 1.000 Aktien aus Deutschland, Europa und der Welt eröffnet dabei ein breites Spektrum an Branchen und Regionen. Die Abbuchung der Sparrate kann bequem auch über ein externes Konto erfolgen, was die Integration in den eigenen Finanzalltag zusätzlich vereinfacht. Die intuitive Bedienung über App oder Weboberfläche sorgt dafür, dass der Weg vom ersten Klick bis zum aktiven Sparplan nachvollziehbar und ohne größere Hürden gestaltet ist.

Auch die Einrichtung des Sparplans folgt dieser Logik der Einfachheit. Nach Auswahl der gewünschten Aktie wird die Sparrate definiert, anschließend das Ausführungsintervall und der bevorzugte Termin festgelegt. Mit der finalen Bestätigung ist der Sparplan aktiviert und wird automatisch zum nächsten passenden Ausführungstag umgesetzt.

Die Möglichkeit, auch Bruchstücke zu erwerben, verschafft vielen Anlegerinnen und Anlegern mehr Spielraum, sodass ein Portfolio genau nach persönlichen Zielen, Risikobereitschaft und Interessen gestaltet werden kann. Insbesondere kleinere Sparquoten profitieren darüber hinaus deutlich vom Preismodell anstelle der klassischen Ordergebühr. So lassen sich selbstentwickelte Anlagekonzepte kostengünstig umsetzen und im Laufe der Zeit organisch weiterentwickeln,“ so Spreiter weiter.

Weitere Informationen hier

print

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld