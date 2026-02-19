flatex startet Aktiensparpläne

flatex baut sein Sparplanportfolio um Aktiensparpläne aus und schafft damit eine weitere Möglichkeit, regelmäßig und strukturiert in den Kapitalmarkt zu investieren. Kundinnen und Kunden können nun bereits ab 25 Euro wiederkehrend in mehr als 1.000 sparplanfähige Aktien investieren. Die Sparpläne lassen sich nach individuellem Bedarf monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich ausführen, wobei vier feste Ausführungstage pro Monat zur Wahl stehen. Damit regelmäßiges Investieren auch mit kleinen Beträgen attraktiv bleibt, fällt je Ausführung lediglich ein Entgelt von einem Prozent (zzgl. marktüblicher Spreads) der Sparrate an.

Das bestehende Angebot an über 5.000 ETF- und Fondssparplänen bleibt weiterhin ohne Ausführungsgebühr (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten) und ergänzt die neuen Funktionen um eine weitere kosteneffiziente Möglichkeit der breiten Streuung. Zusammen entsteht ein integriertes System, das den kontinuierlichen Vermögensaufbau sowohl mit einzelnen Aktien als auch mit Fondsstrukturen erleichtert.

Tobias Spreiter, Head of flatex, unterstreicht den langfristigen Nutzen regelmäßigen Anlegens: „Regelmäßiges Investieren hilft Marktschwankungen auszubalancieren. Mit den neuen Aktiensparplänen können Anlegerinnen und Anleger hierzu ihren eigenen, individuellen Aktienkorb zusammenstellen – und Schritt für Schritt ein stabiles Fundament aufbauen, um sich verlässlich bessere Voraussetzungen für langfristigen Vermögensaufbau zu schaffen.

Der Zugang zu den Sparplänen ist bewusst einfach gehalten. Schon geringe Sparbeträge ermöglichen den Einstieg, ohne dass ein fester Höchstbetrag vorgegeben ist. Gleichzeitig eröffnet die Möglichkeit, auch Bruchstücke von Aktien zu erwerben, einen flexiblen Zugang zu Unternehmen, deren Aktienkurs für eine Einmalanlage mitunter zu hoch wäre. Dies macht es möglich, Portfolios nach persönlichen Schwerpunktsetzungen aufzubauen und schrittweise zu verfeinern – unabhängig davon, ob das Interesse eher etablierten Großunternehmen oder wachstumsorientierten Titeln gilt. Die Auswahl von über 1.000 Aktien aus Deutschland, Europa und der Welt eröffnet dabei ein breites Spektrum an Branchen und Regionen. Die Abbuchung der Sparrate kann bequem auch über ein externes Konto erfolgen, was die Integration in den eigenen Finanzalltag zusätzlich vereinfacht. Die intuitive Bedienung über App oder Weboberfläche sorgt dafür, dass der Weg vom ersten Klick bis zum aktiven Sparplan nachvollziehbar und ohne größere Hürden gestaltet ist.

Auch die Einrichtung des Sparplans folgt dieser Logik der Einfachheit. Nach Auswahl der gewünschten Aktie wird die Sparrate definiert, anschließend das Ausführungsintervall und der bevorzugte Termin festgelegt. Mit der finalen Bestätigung ist der Sparplan aktiviert und wird automatisch zum nächsten passenden Ausführungstag umgesetzt.

„Die Möglichkeit, auch Bruchstücke zu erwerben, verschafft vielen Anlegerinnen und Anlegern mehr Spielraum, sodass ein Portfolio genau nach persönlichen Zielen, Risikobereitschaft und Interessen gestaltet werden kann. Insbesondere kleinere Sparquoten profitieren darüber hinaus deutlich vom Preismodell anstelle der klassischen Ordergebühr. So lassen sich selbstentwickelte Anlagekonzepte kostengünstig umsetzen und im Laufe der Zeit organisch weiterentwickeln,“ so Spreiter weiter.

