FERI stellt Privatkundenbereich neu auf

Die FERI Gruppe, eines der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum, organisiert die Führungsstruktur im Privatkundenbereich neu. Dr. Patrick Zenz-Spitzweg, Geschäftsführer der FERI Trust GmbH, leitet bereits seit 2020 als Nachfolger von Frank W. Straatmann den Bereich Private Mandanten, der die Vermögensverwaltung sowie das Family Office vereint. Frank W. Straatmann, bislang verantwortlicher Privatkunden-Vorstand der FERI AG, wechselt zum 1. April auf eigenen Wunsch in die Geschäftsleitung der FERI Trust GmbH und konzentriert sich auf die Betreuung und Akquisition von vermögenden Privatkunden sowie strategische Projekte. So war er bereits maßgeblich an der Übernahme des Schweizer Vermögensverwalters Limmat Wealth durch FERI beteiligt. Darüber hinaus bleibt Frank W. Straatmann verantwortlich für den Standort Düsseldorf.

„Ich habe mich für diesen Schritt bewusst entschieden, weil ich mich so wieder stärker auf die Betreuung meiner Mandanten konzentrieren kann und vor allem den Generations- bzw. Stabwechsel aktiv einleiten und begleiten möchte“, betont Straatmann, der seit 20 Jahren bei FERI tätig ist, davon 8 Jahre im Vorstand der FERI AG und 14 Jahre als Geschäftsführer der FERI Trust GmbH. Der Bereich Private Mandanten wird im FERI-Vorstand künftig vom Vorstandsvorsitzenden Marcel Renné verantwortet.

„Ich danke Frank Straatmann herzlich für seine achtjährige Tätigkeit im Vorstand der FERI AG, in der er einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Privatkundengeschäfts im Unternehmen geleistet hat,“ sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Aufsichtsratsvorsitzender der FERI AG und Vorstandsvorsitzender des MLP Konzerns.

Neben dem Standort Schweiz werden auch die deutschen FERI-Niederlassungen weiter ausgebaut. Nach diversen Neuzugängen im letzten Jahr sind hier weitere Einstellungen geplant. Neue Verantwortlichkeiten gibt es innerhalb der FERI Trust auch im Bereich Family Office: Hier übernimmt ab sofort Oliver D. Matyschik die Leitung. Er ist bereits seit mehr als 10 Jahren für FERI tätig und war zuletzt verantwortlich für den Bereich Vermögensstrukturierung.

„Ich danke Frank Straatmann für die kooperative und reibungslose Übergabe des ‚Staffelstabs‘ und freue mich, dass wir mit einem verstärkten Team die Betreuung von großen Familienvermögen und Family Offices in diesem Jahr weiter ausbauen können“, sagt FERI Trust-Geschäftsführer Dr. Patrick Zenz-Spitzweg. FERI habe hier über mehr als 30 Jahre Erfahrung und in vielen Segmenten Pionierarbeit geleistet. Durch gezielte Erweiterungen des Dienstleistungsspektrums sowie Kooperationen gelte es nun, das Angebot zusätzlich stärker an die Bedürfnisse neuer Kundengenerationen anzupassen.

(FERI Gruppe)