FERI: EuroEquityFlex erzielt Outperformance gegenüber Euro Stoxx 50

Mit einem Fondsvolumen von rund 250 Mio. Euro hat sich der EuroEquityFlex, jüngster Fonds der FERI Volatilitätsstrategien, als zuverlässige Option für Anleger etabliert, die langfristig eine höhere Rendite als der europäische Aktienmarkt erzielen können. Der Fonds kombiniert ein passives Investment in den Euro Stoxx 50 mit einer systematischen und prognosefreien Optionsstrategie.

2024 weist der Fonds eine Halbjahresperformance von 10,94 % auf und liegt damit vor dem Euro Stoxx 50 (10,44 Prozent). Seit Auflage vor drei Jahren hat der EuroEquityFlex mit einer Gesamtperformance von 32,39 % die Benchmark (Euro Stoxx 50) um fast drei Prozent übertroffen.

Outperformance trotz Herausforderungen am europäischen Aktienmarkt

„Unser Fonds kann als ein ‚ETF‘ betrachtet werden, der um eine aktive Alphaquelle erweitert wird. Durch die Kombination des Euro Stoxx 50 mit einer systematischen Optionsstrategie ist er im Ergebnis transparenter und kalkulierbarer als ein klassisch diskretionär gemanagter Fonds“, erklärt Carsten Hermann, Bereichsvorstand Asset Management bei FERI.

Der prognosefreie Investmentansatz der Optionsprämienstrategie erweise sich in diesem anspruchsvollen Umfeld als besonders widerstandsfähig. Die Outperformance gegenüber der Benchmark Euro Stoxx 50 könne dabei durchaus noch höher sein: „Die meisten Short Vola-Ansätze haben in der Drei-Jahres-Betrachtung etwas schlechter abgeschnitten, insbesondere im schwierigen Marktumfeld 2022. Dennoch hat unsere Strategie gezeigt, dass es selbst in schwierigen Marktphasen möglich ist, positive Ergebnisse gepaart mit einer Outperformance zu liefern“, erklärt Horst Gerstner, Lead Portfolio Manager der FERI Volatilitätsstrategien.

FERI führend in der Entwicklung von Volatilitätsstrategien

FERI hat das Konzept der Optionsprämienstrategie mit der Einführung des OptoFlex vor über elf Jahren maßgeblich geprägt und professionellen wie privaten Anlegern zugänglich gemacht. Sämtliche Volatilitätsfonds von FERI haben im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen erhalten und regelmäßig Top-Platzierungen erreicht. „Volatilität ist für uns eine wichtige Assetklasse, ein fester Bestandteil unserer Multi Asset-Strategie und auch ein zukünftiges Wachstumsfeld. Der EuroEquityFlex ergänzt die bestehende Produktfamilie unserer Volatilitätsfonds optimal, indem er das bewährte Optionsprämienkonzept auf den europäischen Aktienmarkt anwendet“, sagt Dr. Marcel V. Lähn, Vorstand und Chief Investment Officer bei FERI.

Die Volatilitätsfonds der FERI – OptoFlex, US EquityFlex und EuroEquityFlex – vereinnahmen Volatilitätsprämien auf transparente, effiziente und risikoreduzierte Weise. Die drei Fonds verwalten über drei Milliarden Euro an Fondsvolumen, sind UCITS-konform und täglich liquide. Das zuständige Volatility Strategies-Team umfasst sieben Mitarbeitende mit durchschnittlich mehr als 16 Jahren Berufserfahrung.

Um Handelseffizienz und Sicherheit für die Fondsinvestoren zu erhöhen, agiert FERI im Unterschied zu einigen Wettbewerbern als direkter Portfoliomanager. Alle wesentlichen Prozesse werden „inhouse“ abgebildet und Optionsorders für den EuroEquityFlex elektronisch direkt an die EUREX geroutet. Für die Fonds OptoFlex und US EquityFlex besteht ein direktes Setup zum Handelsparkett an der CBOE (Chicago Board Options Exchange).

