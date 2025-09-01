FERI baut Volatilitäts-Expertise weiter aus

In seiner neuen Funktion ist er ab sofort in das Management der Volatilitätsfonds und die Weiterentwicklung der Anlagestrategien einbezogen. Darüber hinaus übernimmt er eine zentrale Rolle im Dialog mit Investoren. Damit trägt Sporer wesentlich dazu bei, die Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Strategieentwicklung und Kundenbetreuung weiter zu stärken.

„Mit Christoph Sporer gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unser Team fachlich und persönlich hervorragend ergänzt. Gerade jetzt, wo die Anforderungen an Fondsmanagement, Strategie und Kundenbetreuung – auch im internationalen Umfeld – spürbar steigen, ist seine Expertise in unserem Wachstumssegment besonders wertvoll. Christoph bringt nicht nur tiefes Know-how und Erfahrung in Entwicklung und Management von Volatilitätsstrategien mit, sondern auch eine starke Kompetenz im Dialog mit Investoren. Damit stellen wir sicher, unseren Kunden auch künftig innovative und zugleich erfolgreiche, robuste Konzepte auf höchstem Niveau anbieten zu können“, sagt Dr. Marcel V. Lähn, Vorstand und Chief Investment Officer der FERI Gruppe.

Christoph Sporer verfügt über langjährige Erfahrung im institutionellen Asset Management mit einem besonderen Schwerpunkt auf systematische Optionsstrategien. Seit 2004 war er als Portfoliomanager für Multi Asset- und Absolute-Return-Strategien tätig, unter anderem bei Berenberg und dem Bankhaus Metzler. Seit 2011 liegt sein Fokus auf der Entwicklung und Umsetzung von Volatilitätsstrategien. Sporer ist Diplom-Kaufmann (JLU Gießen), CFA®-Charterholder und Mitglied der CFA Society Germany.

„Ich freue mich sehr, Teil der Erfolgsstory von FERI zu werden. Besonders spannend finde ich die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Volatilitätsstrategien aktiv mitzugestalten – sowohl auf der Investmentseite als auch im direkten Austausch mit unseren Kunden“, sagt Christoph Sporer.

FERI zählt seit vielen Jahren zu den Wegbereitern in der Entwicklung von Volatilitätsstrategien. Mit der Einführung des OptoFlex vor über zwölf Jahren hat FERI das Konzept der systematischen Optionsprämienstrategie maßgeblich geprägt und professionellen wie privaten Anlegern zugänglich gemacht. Die vielfach international ausgezeichnete Produktfamilie wurde mit dem US EquityFlex und dem EuroEquityFlex konsequent erweitert und umfasst heute das Management von Kundengeldern von mehr als drei Milliarden Euro.

„Volatilität ist für uns eine eigene, liquide alternative Anlageklasse, die von Marktschwankungen profitiert. Entsprechende Strategien zur Vereinnahmung von Volatilitätsprämien sind deshalb sowohl im Portfoliokontext institutioneller als auch privater Investoren unverzichtbar und aus diesem Grund ein elementarer Bestandteil unseres Multi Asset-Investmentansatzes“, so Lähn.

Das spezialisierte Volatility Strategies-Team von FERI besteht aus nunmehr acht erfahrenen Expertinnen und Experten mit durchschnittlich mehr als 16 Jahren Berufserfahrung. Dank dieser breiten Kompetenz, der langjährig wettbewerbsführenden Performance und der konsequenten Weiterentwicklung der Produkte unterstreicht FERI seine Marktführerschaft in diesem Bereich und die Fähigkeit, komplexe Kapitalmarktstrategien erfolgreich und im Sinne der Kunden umzusetzen.