Federated Hermes: Die US-Wirtschaft zeigt sich widerstandsfähig – und die Aktienmärkte reagieren pessimistisch

„Schreckliche Nachrichten! Die US-Wirtschaft ist widerstandsfähiger als erwartet, mit einem starken Arbeitsmarkt, robusten Einzelhandelsumsätzen und einem Anstieg der Produktionstätigkeit. Während viele in der „realen Welt“ diesen überraschend starken Start ins Jahr 2023 bejubeln würden, schlugen die Aktienmärkte in dieser Woche einen anderen Ton an: Der S&P 500 verzeichnete am Dienstag seinen schlechtesten Tag seit Monaten. Dies ging einher mit einem Anstieg des VIX-Index und einem Anstieg der Staatsanleihenrenditen auf ein Dreimonatshoch – eine ziemlich pessimistische Reaktion auf recht positive Daten – „gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten“.

Die Anleger befürchten, dass diese unerwartete Stärke der US-Wirtschaft in Verbindung mit einer stetigen Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft die Inflation weiter anheizen wird, was die Fed dazu veranlassen würde, einen aggressiveren Straffungszyklus einzuleiten. Erst letzte Woche hieß es in den Fed-Protokollen, dass die Zinsen zwar weiter steigen würden, aber in einem langsameren Tempo. Angesichts der jüngsten Wirtschaftsdaten gilt dieser Kommentar nun als „überholt“ – und die Anleger werden durch die Aussicht auf aggressivere Zinserhöhungen aufgeschreckt. Für die Zukunft sehen wir gemischte Signale: Die vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren deuten weiterhin auf eine Rezession hin, aber die nachlaufenden Wirtschaftsindikatoren zeigen (noch!) keine Anzeichen von Schwäche. Angesichts dieser Ungewissheit empfehlen wir die Beibehaltung eines diversifizierten Portfolios und eine robuste Einstellung zum Risikomanagement. Die Volatilität auf dem Markt belohnt das Stock Picking, aber der makroökonomische Nachrichtenfluss könnte zu erheblichen Stimmungsschwankungen führen.“

Silvia Dall Angelo, Senior Economist bei Federated Hermes Limited:

„Die Wirtschaftsdaten überraschten in dieser Woche weiterhin durchweg positiv. Vor allem die Flash-PMI-Erhebungen für Europa, die USA und Japan signalisierten, dass die Wirtschaftstätigkeit im Februar in allen Regionen wieder in den leicht expansiven Bereich zurückkehrte, wobei die Eurozone und das Vereinigte Königreich eine überdurchschnittliche Entwicklung verzeichneten.

Oberflächlich betrachtet, gewann das Narrativ von der Wiederbeschleunigung des globalen Wachstums weiter an Zugkraft. Die Märkte schienen jedoch zu begreifen, dass es nichts umsonst gibt und ein „No-Landing“-Szenario kaum nachhaltig ist. Wenn die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die Inflationsstabilität anhalten, werden die Zentralbanken die Geldpolitik weiter straffen müssen, was für den Konjunkturzyklus wahrscheinlich nicht gut wäre. Die derzeitige Belebung der Konjunkturdaten erhöht nur die Unsicherheit über den Zeitpunkt der nächsten US-Rezession, die eher später im Jahr 2024 als im zweiten Halbjahr 2023 (nach wie vor mein Basisszenario) eintreten könnte.

Die Verwirrung bei den Daten ist wahrscheinlich nicht überraschend: Der aktuelle Zyklus ist alles andere als gewöhnlich, denn er ist durch eine Reihe außergewöhnlicher Angebotsschocks gekennzeichnet, die mit außergewöhnlichen politischen Reaktionen einhergehen. Darüber hinaus nährt das für die Jahreszeit untypisch milde Wetter im Januar und Februar in den meisten Teilen der USA und Europas Zweifel an der Nachhaltigkeit der jüngsten Konjunkturbelebung. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Fed die Zinssätze in den kommenden Monaten in Schritten von 25 Basispunkten auf einen Höchststand von über fünf Prozent anheben wird und zumindest für den Rest des Jahres dort bleiben wird – eine Ansicht, der das jüngste Fed-Protokoll nicht widersprach. Die EZB wird wahrscheinlich einen ähnlichen, etwas verzögerten Kurs einschlagen, mit Spitzenraten von drei bis dreieinhalb Prozent. Nach den starken Wirtschaftsdaten der letzten Wochen besteht jedoch ein erhebliches Risiko, dass die Zentralbanken zu etwas höheren Endsätzen gezwungen sein werden. Dementsprechend hat auch das Risiko einer Überstraffung zugenommen.“

James Rutherford, Leiter des Bereichs Europäische Aktien bei Federated Hermes Limited:

„In den letzten Wochen gab es sowohl in den USA als auch in Europa eine Reihe von Daten, die besser ausfielen als erwartet, darunter die Einzelhandelsumsätze und die PMI-Daten, was die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe trieb und die jüngste Rally an den Aktienmärkten stoppte. Die Anleger befürchten, dass die robuste Wirtschaftstätigkeit die Fed und andere Zentralbanken dazu zwingen könnte, die Zinsen länger hochzuhalten, um die Nachfrage zu dämpfen und die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen.

Dies hat dazu geführt, dass die Gewinner der jüngsten Rally, wie z. B. unrentable Technologie- und Bergbauunternehmen, unterdurchschnittlich abgeschnitten haben und defensive Sektoren nun eine Outperformance aufweisen. Interessanterweise hatte sich der Markt erholt, obwohl die jüngste Berichtssaison schwächer als üblich ausfiel. Mit 82 Prozent der S&P 500-Unternehmen, die Berichte vorgelegt haben, haben 68 Prozent der Unternehmen die Erwartungen übertroffen, was unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 77 Prozent liegt.

Zu den Sektoren, die die meisten Gewinnenttäuschungen zu verzeichnen hatten, gehören Werkstoffe, Finanzwerte und Energie, Sektoren, die wir aufgrund des fehlenden strukturellen Wachstums und unattraktiver Geschäftsmodelle normalerweise meiden. Technologie und Gesundheitswesen, zwei unserer am stärksten übergewichteten Sektoren, haben dagegen die meisten Gewinnsteigerungen zu verzeichnen. Als langfristige Anleger versuchen wir, das „Rauschen“ der kurzfristigen Anlegerpositionierung und die Zinserwartungen der Zentralbanken zu ignorieren. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Fundamentaldaten der Unternehmen, die sich in dieser Ertragssaison in allen unseren Portfoliobeständen als stark erwiesen haben.“

(Federated Hermes)