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Investmentfonds

Europas Verteidigung im Fokus: Chancen für Anleger

Steigende Ausgaben und spezialisierte ETFs eröffnen Zugang zu einem strategischen Zukunftsmarkt

Die geopolitische Lage – vom Ukraine-Krieg bis zu globalen Unsicherheiten – zwingt Europa, seine Verteidigungsfähigkeit deutlich auszubauen. Länder wie Deutschland, Frankreich und Polen erhöhen ihre Budgets massiv und setzen auf langfristige Investitionen. Auch die Europäische Union wollen mit gemeinsamen Projekten und Förderprogrammen die technologische Unabhängigkeit vorantreiben.

Dabei verschiebt sich der Fokus der Branche: Neben klassischer Rüstung gewinnen Zukunftsfelder wie Cyberabwehr, Drohnen, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Sicherheitslösungen stark an Bedeutung. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren mehr als 1,6 Billionen Euro in Europas Verteidigung fließen – ein klar langfristiger Trend.

ETF als einfacher Zugang

Für Anleger wird der Sektor damit zunehmend interessant – insbesondere über ETFs. BNP Paribas Asset Management hat mit dem „BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF“ ein Produkt aufgelegt, das rund 30 führende europäische Unternehmen aus Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrt bündelt.

Der Fokus liegt auf etablierten Konzernen und spezialisierten Technologieanbietern aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Mit physischer Replikation und einer niedrigen Kostenquote von 0,18 Prozent bietet der ETF einen transparenten und breit gestreuten Zugang zum Sektor.

Langfristiger Trend mit Augenmaß

Experten sehen in der Verteidigung keinen kurzfristigen Hype, sondern eine dauerhafte strategische Neuausrichtung Europas. Für Anleger ergeben sich damit attraktive Chancen. Gleichzeitig bleiben Risiken wie politische Eingriffe, regulatorische Änderungen und ethische Fragen aber wichtige Faktoren, die Anleger beachten sollten.

Fazit: Der Verteidigungssektor verbindet langfristige staatliche Nachfrage mit technologischer Dynamik – ein Umfeld, das zunehmend auch für private Anleger an Bedeutung gewinnt.

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