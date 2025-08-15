Europas Top-Werte im Fokus – »Gefragtester Fonds« Juli 2025: Alken Fund European Opportunities R

Die Kunden sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.

Im vergangenen Monat erreichte der Alken Fund European Opportunities R (LU0235308482) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und sicherte sich damit den Titel »Gefragtester Fonds« Juli 2025. In einem Umfeld, das von strukturellem Wandel, geopolitischen Verschiebungen und steigender Bedeutung nachhaltiger Geschäftsmodelle geprägt ist, setzen Anleger verstärkt auf europäische Qualitätsunternehmen. Der Alken Fund European Opportunities R vereint dabei breite Länder- und Sektorstreuung mit einer gezielten Auswahl wachstumsstarker Aktien.

Die Wertentwicklung des Alken Fund European Opportunities R überzeugt nicht nur auf kurze Sicht, sondern auch im Langfristvergleich: Im laufenden Jahr steht ein Plus von 40,17 Prozent, über drei Jahre ein Zuwachs von 77,35 Prozent und über fünf Jahre eine Steigerung von 165,26 Prozent zu Buche. Damit beweist der Fonds, dass seine Strategie sowohl in dynamischen Marktphasen als auch über längere Anlagehorizonte erfolgreich funktioniert (Stand: 12.08.2025).

Der Alken Fund European Opportunities R investiert in ein konzentriertes Portfolio führender europäischer Unternehmen, deren Marktwert aus Sicht des Fondsmanagements unter ihrem tatsächlichen Potenzial liegt. Grundlage der Titelauswahl sind eine detaillierte Fundamentalanalyse, die Bewertung künftiger Gewinnchancen sowie ein klarer Blick auf strukturelle Trends in Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, Unternehmen zu finden, die durch solide Bilanzen, überzeugende Geschäftsmodelle und nachhaltige Wettbewerbsvorteile langfristig Wert schaffen können.

Regional liegt der Schwerpunkt des Alken Fund European Opportunities R auf Frankreich (38,00 Prozent), Deutschland (20,10 Prozent) und Großbritannien (13,30 Prozent). Branchenseitig dominieren Industrie (28,60 Prozent), Finanzwerte (17,50 Prozent) und Energie (12,40 Prozent) – eine Mischung, die auf Stabilität, Innovationskraft und Wachstum gleichermaßen setzt.

„Der Alken Fund European Opportunities R zeigt eindrucksvoll, wie eine klare Strategie und disziplinierte Titelauswahl zu nachhaltigem Erfolg führen können“, sagt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dass der Fonds im Juli an die Spitze unserer Nachfrage-Statistik gestiegen ist, ist ein starkes Signal für das Vertrauen der Anleger in europäische Spitzenwerte.“

Mehr Infos zum Alken Fund European Opportunities R

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juli 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

Alken Fund European Opportunities R

Aktienfonds, der in europäische Unternehmen unterschiedlichster Branchen investiert.

ISIN LU0235308482 BIT Global Technology Leaders R-I

Aktienfonds, der gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien investiert.

ISIN DE000A2N8127 BGF ESG Multi-Asset Fund A2

Mischfonds, der weltweit in einer Weise investiert, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht.

ISIN LU0494093205