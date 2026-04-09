ETFs in Europa – die Trends des Jahres 2025 und ihre Auswirkungen auf die Zukunft der Branche

Das Jahr 2025 war sicherlich kein einfaches Jahr für Investoren. Politische Entscheidungen und geopolitische Spannungen standen bei den Anlageentscheidungen der Investoren oftmals im Vordergrund, während ökonomische Rahmendaten nur eine Nebenrolle spielten. Trotz der erhöhten Volatilität konnten sich viele Investoren am Ende des Jahres über positive Ergebnisse in ihren Portfolios freuen. Gleichzeitig kämpften viele Anbieter nicht nur mit den steigenden regulatorischen Anforderungen, sondern zusätzlich auch noch mit Mittelabflüssen aus aktiv gemanagten Investmentfonds.

Das Jahr 2025 zeigte auch, dass sich das Anlageverhalten der Investoren in Europa verändert hat. Während die Investoren in der Vergangenheit bei ihrer Portfolioaufteilung „grob“ den Aufteilungen der Weltaktienindizes der großen Indexanbieter gefolgt sind, hat sich dieser Trend im Laufe des Jahres abgeschwächt. Die Mittelzuflüsse in amerikanische Aktien gingen zurück, während die Mittelzuflüsse in Richtung europäische Aktien anstiegen. In der Folge stiegen die europäischen Aktienmärkte und bescherten den Investoren sehr gute Erträge. Aus meiner Sicht wird sich der Trend in Richtung europäischer Aktien auch im Jahr 2026 fortsetzen, was Europa auch weiterhin zu einer interessanten Anlageregion macht.

Ein weiterer Trend, der auch im Jahr 2025 Bestand hatte und sich im Jahr 2026 fortsetzen dürfte, war das Wachstum von börsengehandelten Indexfonds (ETFs) im Vergleich zu herkömmlichen Investmentfonds. Dies bezieht sich nicht nur auf das Wachstum im Bezug auf die verwalteten Vermögen. ETFs werden bei den Investoren in Europa immer beliebter und Banken beziehungsweise Fondsplattformen wollen von diesem Trend profitieren, indem sie das „deutsche Modell“ kopieren und ihren Kunden einen kostengünstigen Zugang zu ETFs ermöglichen. Dieser Trend dürfte zu weiteren Verschiebungen innerhalb der Fondsbranche führen. Schon heute wollen viele Anbieter von „herkömmlichen“ Investmentfonds von der Popularität von ETFs profitieren und haben begonnen, erste aktiv gemanagte ETFs aufzulegen. Insbesondere im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere versuchen die Anbieter mit ihren neuen Produkten die Lücken im derzeitigen Produktangebot zu schließen und den ETF-Markt so noch interessanter für die Investoren zu machen.

Dies ist aus meiner Sicht der richtige Schritt, um die entsprechenden Unternehmen bereit für die Zukunft zu machen. Allerdings ist es gerade im Segment der aktiv gemanagten ETFs schwierig, erfolgreich zu sein. Denn die entsprechenden Produkte müssen beweisen, dass sie tatsächlich einen Mehrwert liefern können. Dies wird zur Folge haben, dass viele aktiv gemanagte ETFs bis zum Erreichen der üblichen Minimum- Analyse-Perioden der professionellen Investoren eher niedrige Vermögen verwalten werden. Beachtet man dabei, dass bei diesen ETFs im Normalfall deutlich niedrigere Gebühren anfallen, sind die entsprechenden Anbieter in der Zwickmühle, denn sie müssen das Geschäft mit aktiv gemanagten ETFs im Zweifelsfall länger subventionieren als gedacht und dabei im schlechtesten Fall noch fallende verwaltete Vermögen im Segement der aktiv gemanagten Investmentfonds verkraften.

Während das Jahr 2026 für die Anleger, hinsichtlich der Beurteilung der Märkte und dem Aufbau ihrer Portfolios, einfacher werden könnte als das Jahr 2025, sieht es auf der Seite der Anbieter anders aus. Die Anbieter stehen vor vielen regulatorischen und markttechnischen Herausforderungen und werden im Jahr 2026 viele wegweisende Entscheidungen für ihre Zukunft treffen müssen.

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