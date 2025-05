ELTIF 2.0: Was Sie immer schon mal wissen wollten

European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) sind eine Anlageform, die darauf abzielt, langfristige Investitionen in illiquide Vermögenswerte in den sogenannten Private Markets wie Infrastruktur, Immobilien und erneuerbare Energien zu fördern. Sie bieten sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern die Möglichkeit, in Projekte zu investieren, die nachhaltige und stabile Renditen versprechen. In diesem Interview beleuchten wir gemeinsam mit Ragnar Jensen aus dem Business Development bei DONNER & REUSCHEL die wichtigsten Aspekte von ELTIFs und ihre Vorteile für verschiedene Anlegergruppen.

ELTIFs sind relativ neu am Markt. Wie werden sie angenommen?

Ragnar Jensen: Der Markt für ELTIFs wächst rasant – dies gilt insbesondere durch die Neufassung der europäischen ELTIF-Verordnung im Januar 2024 – „ELTIF 2.0“ genannt: Aktuell gibt es europaweit bereits über 150 Fonds mit einem Volumen von mehr als 20 Milliarden Euro.

Sind ELTIFs die neuen „Geschlossene Fonds“ – Stichwort „KG-Modell“?

Ragnar Jensen: ELTIFs unterscheiden sich deutlich von den geschlossenen Fonds des KG-Modells. Während geschlossene Fonds oft eine begrenzte Laufzeit und eine feste Anzahl von Anteilen haben, bieten ELTIFs mehr Flexibilität und sind darauf ausgelegt, langfristige Investitionen zu fördern. Hierfür gibt es unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. ELTIFs unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen und bieten eine höhere Transparenz und Schutz für Anleger. Zudem ermöglichen sie Investitionen in eine breite Palette von illiquiden Vermögenswerten, was sie zu einer vielseitigeren und stabileren Anlageform macht.

Inwieweit unterscheiden sich ELTIFs von anderen Fonds?

Ragnar Jensen: ELTIFs unterscheiden sich in mehreren wesentlichen Punkten von klassischen Fondsarten. Sie sind auf langfristige Investitionen ausgelegt, dürfen in illiquide Vermögenswerte investieren, unterliegen strengen Diversifikations- und Leverage-Beschränkungen und sind sowohl für institutionelle als auch für private Anleger konzipiert. Diese Unterschiede machen ELTIFs zu einer einzigartigen Anlageform, die speziell darauf abzielt, langfristige und nachhaltige Investitionen zu fördern.

Für wen lohnt sich die Auflage eines ELTIF?

Ragnar Jensen: Die Auflage kann sich für verschiedene Anbieter und Initiatoren lohnen, insbesondere für diejenigen, die langfristige Investitionen in illiquide Vermögenswerte wie Infrastruktur, Immobilien oder erneuerbare Energien anstreben. Asset Manager und Projektentwickler können ELTIFs nutzen, um ihre Produktpalette zu erweitern und langfristige Finanzierungen zu sichern.

Welche Vorteile hat ein Anleger von der Investition in einen ELTIF?

Ragnar Jensen: Institutionelle Investoren wie Banken, Versicherungen und Pensionsfonds können von ELTIFs profitieren, da sie eine Möglichkeit bieten, langfristige Kapitalanlagen zu tätigen und gleichzeitig eine gewisse Liquidität zu bewahren. Auch Privatanleger finden ELTIFs attraktiv, da sie Zugang zu Investitionen in Projekte erhalten, die sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten sind. ELTIFs bieten Zugang zu illiquiden Vermögenswerten, ermöglichen eine breite Diversifikation des Portfolios sowie langfristige Renditechancen und konzentrieren sich auf nachhaltige Investitionen.

Welche Anlagebedingungen gelten für einen ELTIF?

Ragnar Jensen: Die Anlagebedingungen für einen ELTIF umfassen mehrere wichtige Aspekte: ELTIFs dürfen in langfristige, illiquide Vermögenswerte wie Infrastrukturprojekte, Immobilien und KMU investieren. Es gibt strenge Diversifikationsanforderungen, um das Risiko zu streuen, und Leverage-Beschränkungen, die die Verschuldungsquote auf maximal 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzen. Zudem müssen die Initiatoren von ELTIF-Fonds regelmäßig Berichte veröffentlichen und den Anlegern umfassende Informationen über ihre Investitionen und die damit verbundenen Risiken zur Verfügung stellen.

Wie lange muss ein ELTIF mindestens gehalten werden?

Ragnar Jensen: Ein ELTIF muss mindestens fünf Jahre gehalten werden. Diese Mindesthaltefrist ist in der ELTIF-Verordnung festgelegt und soll sicherstellen, dass die langfristigen Investitionsziele des Fonds erreicht werden können.

Welche Regelungen gelten für den Vertrieb von ELTIFs an Kleinanleger?

Ragnar Jensen: Der Vertrieb von ELTIFs an Kleinanleger unterliegt spezifischen Regelungen, um den Schutz der Anleger zu gewährleisten. Dazu gehören eine Geeignetheitsprüfung, ein Mindestanlagebetrag von in der Regel 10.000 Euro, umfassende Risikohinweise, regelmäßige Berichte und klare Regelungen für die Behandlung von Beschwerden von Kleinanlegern.

Was bietet/plant DONNER & REUSCHEL in diesem Segment? Welche Erfahrung hat D&R?

Ragnar Jensen: Im Bereich Venture Capital und Private Equity haben wir als Verwahrstelle bereits zwei Fund of Funds als ELTIF 2.0 in Luxemburg aufgelegt. Weitere Projekte sind in Planung. Als nächstes folgt bspw. Anfang Mai die Auflage eines Private Debt/Infrastrukturfonds. Des Weiteren sehen wir noch weiteres Entwicklungspotenzial für das Produkt in den Bereichen Vertrieb und dem Listing der Fonds bei bekannten Plattformen. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir an Verbesserungen.

Vielen Dank für das Gespräch

Mehr Informationen zu Verwahrstelle von DONNER & REUSCHEL erhalten Sie hier:

Verwahrstelle – DONNER & REUSCHEL

Oder direkt bei Ragnar Jensen, Business Development bei DONNER & REUSCHEL,

ragnar.jensen@donner-reuschel.de, (040) 30217-5122